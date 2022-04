Park Place Technologies nomme David Cramer président de l'unité commerciale stratégique des logiciels, des services gérés et des services professionnels





CLEVELAND, 19 avril 2022 /CNW/ - David Cramer a été nommé président de l'unité commerciale stratégique des logiciels, des services gérés et des services professionnels à Park Place Technologies. Dans ce rôle nouvellement créé, M. Cramer fera évoluer et croître davantage la division des logiciels, des services gérés et des services professionnels.

« Park Place a une tradition mondiale d'entretien par des tiers qui servira de base solide à l'expansion continue des logiciels et des services de technologies de l'information (TI) », a déclaré M. Cramer.

David Cramer supervisera notamment l'innovation en matière de biens logiciels et la croissance continue grâce aux ventes internes, ainsi que l'acquisition d'actifs clés qui renforceront la proposition de valeur de l'entreprise.

« Park Place a connu beaucoup de succès pour ce qui est de la croissance de son portefeuille de services gérés, a déclaré M. Cramer. Ce que je veux principalement faire, c'est optimiser le portefeuille actuel, m'assurer que nous nous concentrons sur les services qui vont évoluer à long terme et créer de la croissance. Nous prévoyons explorer davantage la gestion du réseau et les besoins évidents des clients comme la gestion des serveurs, la gestion de journal et l'automatisation des opérations de TI de base. »

M. Cramer a ajouté que l'accent sera également mis sur l'innovation de la façon dont les logiciels sont conçus et livrés en distinguant l'approche de Park Place de l'ingénierie spéculative plus traditionnelle.

« Je m'attends certainement à ce que nous allions plus loin et à ce que nous examinions les logiciels d'une nouvelle façon », a déclaré M. Cramer.

Avant de se joindre à Park Place, M. Cramer a occupé le poste de vice-président de la gestion des produits à CA Technologies de 2009 à 2015 et, plus récemment, il a été président des logiciels et des données à CPA Global. Au cours de ces années intermédiaires, il a dirigé les opérations de service numérique pour BMC Software. C'est à ce moment qu'il a collaboré pour la première fois avec Park Place Technologies. Il a supervisé la plateforme TrueSight de BMC, qui est devenue un élément de base du service révolutionnaire ParkView Hardware Monitoring de Park Place.

M. Cramer connaissait bien Park Place, ce qui a influencé sa décision de se joindre à l'entreprise. « J'ai été impressionné par ce que Park Place faisait. J'étais tout à fait d'accord avec bon nombre des valeurs, de la culture et des approches en matière de croissance de l'entreprise », a dit M. Cramer.

« Nous connaissons David sur le plan professionnel et personnel. Nous avons pu observer son travail et avons vu son intérêt pour le service à la clientèle, a dit M. Adams. Il s'agit d'un rôle essentiel pour l'avenir de Park Place. L'expérience et la mentalité de David profiteront à notre entreprise, car nous rejoindrons un plus grand nombre de clients grâce à l'innovation et à un service inégalé. »

À propos de Park Place Technologies

Park Place Technologies est une entreprise mondiale d'optimisation des réseaux et des centres de données. Forte de la plus grande équipe d'ingénierie sur le terrain au monde, d'un groupe d'ingénieurs avancés et de notre centre des opérations d'entreprise ouvert en tout temps et doté d'un personnel complet, notre entreprise propose une gamme de solutions informatiques solides pour optimiser le temps exploitable et les performances des réseaux et des centres de données. Nos services comprennent l'entretien du matériel du centre de données par des tiers, les services professionnels, les services gérés d'infrastructure, la surveillance du rendement des réseaux et les ventes de matériel. Grâce à notre approche unique et entièrement intégrée DMSO (découvrir, surveiller, soutenir, optimiser), les clients bénéficient d'une gestion et d'une surveillance simplifiées de l'infrastructure, d'économies de coûts, de fluidité de fonctionnement et d'une résolution en temps réel plus rapide. Au bout du compte, ces atouts leur offrent la possibilité de voir plus grand. Les services de pointe et primés de Park Place comprennent notamment la maintenance du matériel Park Place Hardware MaintenanceMC, les services professionnels Park Place Professional ServicesMC, les services gérés ParkView Managed ServicesMC, Entuity SoftwareMC et les ventes de matériel Curvature. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez le site www.parkplacetechnologies.com . Park Place est une société de portefeuille de Charlesbank Capital Partners et de GTCR.

Relations avec les médias de Park Place Technologies :

Jennifer Deutsch | Chef de la direction du marketing

Ligne principale 877 778-8707 | Ligne directe 440 991-3105

Michael Miller | Directeur principal des communications internationales

Ligne principale 877 778-8707 | Ligne directe 440 683-9426

