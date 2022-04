Desktop Metal lance le tout nouveau S-Max® Flex, un système robotisé de fabrication additive 2.0 qui rend l'impression 3D au sable abordable pour les fonderies du monde entier





Desktop Metal (NYSE: DM) annonce aujourd'hui le lancement de l'ExOne S-Max® Flex, un système à jet de liant évolutif et à grand format permettant l'impression 3D d'outillage au sable, que les fonderies utilisent pour mouler rapidement des conceptions métalliques complexes pour l'aérospatial, l'automobile, les secteurs énergétiques, entre autres.

Acquis par Desktop Metal fin 2021, ExOne est le chef de file des solutions numériques d'impression au sable pour les fonderies. Le nouveau S-Max Flex combine l'expertise d'impression au sable d'ExOne en matière de processus et de matériaux à la technologie SPJ de Desktop Metal pour proposer une architecture abordable créant une nouvelle valeur pour les fonderies qui souhaitent depuis longtemps utiliser un S-Max, mais qui se trouvaient freinées par le prix.

Le S-Max Flex sera présenté pour la première fois à la CastExpo 2022, le plus grand salon commercial d'Amérique du Nord consacré à la fonte des métaux, du 23 au 26 avril à Columbus, dans l'Ohio. Une vidéo récapitulant les avantages du S-Max Flex pour les premiers clients, au nombre desquels figurent Alpha Foundry (Wright City, Missouri), et D.W. Clark (Taunton, Massachusetts), vient d'être publiée aujourd'hui sur www.exone.com/flexvideo.

"Pour concrétiser notre vision de la fabrication additive 2.0, nous devons optimiser l'impression 3D en termes de rapidité, de coûts et de disponibilité des matériaux pour un large éventail d'applications", déclare Ric Fulop, cofondateur et PDG de Desktop Metal. "Nous avons entièrement conçu le tout nouveau S-Max Flex en nous appuyant sur la technologie SPJ avec l'idée de rendre une impression premium 3D au sable accessible à chaque fonderie, de manière à ce que davantage d'entreprises puissent tirer parti des atouts de la fabrication additive 2.0, comme la production locale distribuée, et qu'elles puissent rester compétitives sur le long terme."

La commercialisation du S-Max Flex intervient à une période de forte demande pour les activités de moulage, mais aussi de défis liés au recrutement de main d'oeuvre. Après des années de ralentissement, le secteur américain de la fonte des métaux connaît une croissance à la suite de changements dans la chaîne logistique en raison de la pandémie de COVID-19. Une récente étude publiée par l'American Foundry Society indique que 90 pour cent des fonderies nord-américaines répondantes ont une perspective commerciale positive et prévoient de réaliser des investissements en capitaux dans les 12 prochains mois, notamment sous la forme d'imprimantes 3D.

Parmi les autres premiers acheteurs du nouveau S-Max Flex figurent Founders Service & Manufacturing Co. Inc. (Deerfield, Ohio), et HTCI Co. (New Carlisle, Ohio).

Caractéristiques détaillées du S-Max Flex

Le S-Max Flex allie un robot industriel abordable à une toute nouvelle conception de tête d'impression de l'effecteur qui dépose le liant sur un boîtier à structure télescopique de 1 900 x 1 000 x 1 000 mm (74 x 39 x 39 po) qui s'agrandit au fur et à mesure que les pièces sont construites, couche par couche. Des tailles supplémentaires de boîtier sont disponibles jusqu'à un format de 4 700 x 1 000 x 1 000 mm (185 x 39 x 39 po), avec des versions en hauteur allant jusqu'à 1 000 x 2 500 x 2 400 mm (39 x 98 x 94 po).

La technologie SPJ à haut rendement de Desktop Metal assure une cadence de construction atteignant 115 l/h, ce qui offre aux fonderies une production rapide et fiable afin de fonctionner plus efficacement durant des pénuries de main-d'oeuvre, ainsi qu'un retour sur investissement accéléré. Le S-Max Flex rejoint ainsi les solutions premium S-Max® et S-Max® Pro qui sont utilisées par les fonderies du monde entier.

Le tout nouveau S-Max Flex imprime du sable siliceux standard avec des liants au furane et fournit des pièces finies avec une précision dimensionnelle de +/- 0,5 mm. Le système est doté de plusieurs accessoires et fonctions de sécurité qui sont configurables pour répondre aux exigences de divers espaces.

Les industries en amont de la fonte des métaux tireront également parti du vaste facteur de forme du S-Max Flex et de sa capacité à lier une variété de poudres. De l'outillage à sable infiltré pour le thermoformage plastique, de l'empilage composite, et des applications d'outillage sacrificiel sont aujourd'hui imprimés sur des machines S-Max, au côté de produits de consommation à sable infiltré, comme ceux proposés par Sandhelden et Deeptime. La marque Forust de Desktop Metal, qui revalorise les sous-produits du flux de déchets du bois pour la fabrication de produits de consommation, s'appuiera également sur le nouveau système afin d'imprimer des pièces de bois à grand facteur, à échelle et de manière rentable. Des projets supplémentaires sont en développement pour l'impression de béton et d'autres matériaux récupérés.

Le jet de liant - la plus rapide méthode de fabrication additive pour la production de masse

L'impression 3D à jet de liant est communément considérée comme la méthode de fabrication additive la plus rapide pour la production de masse de pièces de précision fonctionnelles. L'impression 3D à jet de liant au sable est utilisée dans des fonderies depuis plus de deux décennies pour créer des outils de fonderie de manière rentable et avec des délais de traitement raccourcis.

Dans le processus de jet de liant, une tête d'impression industrielle dépose sélectivement un liant sur un lit de particules de sable pour créer une pièce solide, une fine couche après l'autre, dans un processus semblable à l'impression sur des feuilles de papier. L'impression 3D réalisée directement à partir de fichiers CAO permettant aux fonderies d'éliminer les délais de plusieurs mois et les coûts élevés des schémas traditionnels et des modèles de fonderie créés à partir de bois ou de métal. La liberté de conception de la fabrication additive permet également aux concepteurs de créer des pièces grâce à un processus de moulage fiable ? produisant ainsi des géométries complexes et consolidées qui permettent un allègement des produits et une optimisation de la performance des pièces autrement impossibles avec les procédés conventionnels.

Pour de plus amples renseignements sur le système ExOne S-Max Flex, rendez-vous sur www.exone.com.

À propos de Desktop Metal

Desktop Metal, Inc., basé à Burlington (Massachusetts), accélère la transformation de la fabrication grâce à son portefeuille élargi de solutions d'impression 3D, du prototypage rapide à la production de masse. Fondée en 2015 par des leaders dans les domaines de la fabrication, de la métallurgie et de la robotique, l'entreprise offre des solutions innovantes pour relever les défis de vitesse, coût et qualité et faire de la fabrication additive un outil essentiel pour les ingénieurs et les fabricants du monde entier. Desktop Metal fait partie des 30 pionniers technologiques les plus prometteurs du monde selon le Forum économique mondial, figure au classement du MIT Technology Review des 50 entreprises les plus intelligentes, et le lauréat 2021 des prix Innovation by Design pour les matériaux et Next Big Things in Tech pour la durabilité, décernés par Fast Company. Pour de plus amples renseignements, veuillez visiter www.desktopmetal.com.

