Kymeta s'apprête à proposer des services stratégiques de connectivité satellite OTB pour le marché gouvernemental, dans le cadre d'un nouveau partenariat avec OneWeb Technologies





Kymeta (kymetacorp.com), société de premier plan au niveau mondial dans le domaine des antennes à panneau plat, qui mondialise le mobile ; et OneWeb Technologies (onewebtechnologies.net), premier fournisseur de solutions d'applications de communications satellite commerciales innovantes et sécurisées, ont annoncé aujourd'hui un accord portant sur la distribution de services de connectivité haut débit, fiables, sécurisés et rentables, auprès du gouvernement des États-Unis.

Cette nouvelle offre de services satellite gérés permet à Kymeta de fournir aux clients gouvernementaux des solutions matérielles accompagnées d'un accès résilient et sécurisé au réseau, grâce à OneWeb Technologies, une filiale en pleine propriété, de OneWeb, société de communications satellite en orbite terrestre basse (OTB). L'accès à des services de connectivité haut débit, sur la principale plateforme de connectivité satellite, fournira aux clients une ressource stratégique de connectivité supplémentaire, en complément de l'offre déjà assurée par Kymeta en termes de services d'orbite géostationnaire haut débit (GEO), et de services cellulaires 4G.

« Le réseau OTB présente les atouts que recherchent le département de la Défense et autres clients gouvernementaux, à savoir, la faible latence, la vitesse élevée, et le réseau multiorbite », a déclaré Walter Berger, président et co-PDG de Kymeta Corporation. « Nous sommes ravis de nouer ce partenariat avec OneWeb Technologies, dans un contexte où nos propositions de solutions avancées se multiplient dans un vaste ensemble d'applications destinées aussi bien aux agences de défense, qu'au gouvernement, à la sécurité publique, et à divers clients commerciaux à travers le monde, tout en répondant aux plus hauts niveaux d'exigence en matière de sécurité et de chiffrement, qu'impliquent les opérations stratégiques. »

« Nous entendons satisfaire et surpasser les demandes en solutions commerciales SATCOM, résilientes de bout en bout, pour les agences gouvernementales des États-Unis, leurs alliés, et les troupes militaires », a souligné pour sa part Bob Roe, PDG de OneWeb Technologies. « La gamme de produits u8, de Kymeta est conçue pour un déploiement rapide, et acquiert les services requis en seulement quelques minutes après l'installation, pour des communications fluides et ininterrompues, en déplacement. Dès lors que cette gamme est couplée à nos solutions de connectivité haut débit, ultra rapide, nous assurons une disponibilité des communications vocales, vidéo et de données, à l'endroit et au moment où elles sont le plus nécessaires, quelle que soit la localisation considérée, à travers le monde. »

Kymeta et OneWeb organiseront un événement spécial de démonstration de l'OTB, à Dallas, au Texas, du 20 au 22 avril 2022, au Marriott Hotel and Golf Club at Champions Circle. Pour en savoir plus sur cet événement, veuillez contacter marketing@kymetacorp.com

À propos de Kymeta

Kymeta est une société leader qui libère le potentiel de la connectivité satellite à large bande, combinée aux réseaux cellulaires, pour satisfaire la demande massive de communications au cours des déplacements, et de mondialisation du mobile. Les solutions de connectivité par satellite, de Kymeta offrent au marché des solutions clés en main, uniques, complètes et groupées, basées sur les meilleures technologies, ainsi que des services sur mesure, axés sur le client, dont les exigences de mission sont satisfaites, voire dépassées. Ces solutions, combinées à l'antenne satellite à panneau plat de la société, la première en son genre, et aux services de Kymeta, fournissent aux clients du monde entier une connectivité mobile révolutionnaire sur des réseaux satellites et satellites-cellulaires hybrides. S'appuyant sur plusieurs brevets et licences aux États-Unis ainsi qu'à l'international, le terminal de Kymeta répond aux besoins des systèmes de communication à faible puissance, à faible coût et à haut débit, qui ne possèdent aucune pièce mobile. Kymeta facilite la connexion pour tous les véhicules, navires, avions ou plateformes fixes.

Kymeta est une société privée basée à Redmond, dans l'État de Washington.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur kymetacorp.com

À propos de OneWeb Technologies

OneWeb Technologies est un fournisseur mondial de solutions de réseau satellite haute vitesse, à faible latence, sécurisé et multiorbite, pour les clients commerciaux et gouvernementaux. OneWeb Technologies est l'entité filiale américaine de OneWeb, axée sur la conception de solutions commerciales SATCOM sécurisées de bout en bout, pour les Five Eyes (FVEY) et plusieurs autres organisations gouvernementales. En tant qu'entité filiale de OneWeb, elle bénéficie d'un accès à la constellation de satellites en orbite terrestre basse (OTB), de la société, et applique une approche consultative et adaptative de manière à offrir des solutions de communications satellite fiables, innovantes, sécurisées et rentables pour ses clients.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur onewebtechnologies.net

