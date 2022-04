Amazon Canada lance son centre robotisé le plus moderne à Hamilton, en Ontario





Grâce à une expansion et à une croissance continues, Amazon créera plus de 4?500 emplois dans le secteur des opérations en Ontario en 2022 et en 2023

HAMILTON, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - Amazon Canada a célébré aujourd'hui l'inauguration de son centre d'exploitation robotisé le plus moderne, baptisé YHM1, à Hamilton (Ontario). La nouvelle installation permettra de créer 1?500 emplois, et les nouveaux employés recevront une gamme complète d'avantages sociaux et des possibilités d'avancement professionnel dès le premier jour de travail.

«?Le nouveau centre de Hamilton est l'installation la plus moderne de notre réseau à ce jour, mais ce sont les 1?500 employés qui rendent cet endroit vraiment spectaculaire?», a déclaré Vibhore Arora, directeur régional des opérations d'expédition aux clients du Canada pour Amazon Canada. «?La robotique contribue à étendre la portée et les capacités de notre équipe d'une manière qui rend les tâches plus faciles et plus efficaces. Elle permet également d'accroître la sécurité dans nos centres d'exploitation et d'y favoriser la collaboration.?»

«?Au nom de tous les résidents de Hamilton, je suis très heureuse d'accueillir Amazon dans notre collectivité?», a déclaré Donna Skelly, députée de Flamborough-Glanbrook. «?J'ai été très heureuse de travailler conjointement avec l'équipe d'Amazon à chaque étape du processus en vue de faire profiter Hamilton de nouveaux emplois et d'investissements.?»

«?Cette initiative compte beaucoup pour les résidents de Hamilton, ainsi que pour toutes les personnes qui s'emploient quotidiennement à ouvrir des perspectives de développement économique dans leur région?», a affirmé le maire de Hamilton Fred Eisenberger. «?Au nom du conseil municipal de Hamilton, je félicite Amazon de ses projets d'expansion partout en Ontario, et je remercie le gouvernement provincial pour son soutien continu.?»

Promouvoir l'enseignement des STIM chez les jeunes

Afin de célébrer l'inauguration de ce nouveau centre robotisé, Amazon Canada a versé un don de 25?000 $ à FIRST Robotics Canada, un organisme dont la mission est de faire participer les jeunes à des programmes de mentorat qui favorisent l'acquisition de compétences en STIM. La somme versée aidera FIRST Robotics à répondre aux besoins de 10 écoles et programmes situés aux quatre coins du Canada, ce qui incitera des jeunes à développer leurs compétences dans les STIM et à y faire carrière :

Chinguacousy Secondary School - Brampton ( Ontario )

( ) St. Joseph Secondary School - Mississauga ( Ontario )

( ) Équipe communautaire Inverse Paradox - Mississauga ( Ontario )

( ) St. Mary Secondary School - Hamilton ( Ontario )

( ) Ross Sheppard High School - Edmonton ( Alberta )

- ( ) Community All-Girls Team - Calgary ( Alberta )

( ) Templeton High School - Vancouver (Colombie-Britannique)

- (Colombie-Britannique) Killarney Secondary School - Vancouver (Colombie-Britannique)

(Colombie-Britannique) Lakeside Academy - Lachine (Québec)

(Québec) École Paul-Hubert - Rimouski (Québec)

«?Il est absolument essentiel de faire en sorte que les enfants et les adolescents réfléchissent à leur avenir et de les inciter à devenir des leaders positifs dans les domaines des STIM. Nous remercions Amazon Canada pour ce soutien renouvelé?», a déclaré Dave Ellis, président de FIRST Robotics Canada. «?Ces fonds permettront aux élèves de participer aux programmes de FIRST, de construire des robots et de résoudre de réels problèmes, tout en leur donnant l'occasion de développer des compétences inestimables qui leur serviront toute leur vie.?»

Une croissance et une expansion continues en Ontario

Amazon Canada prévoit d'ouvrir quatre nouvelles installations en 2022 et 2023, dont YHM1, ce qui lui permettra de créer 4?500 excellents postes sécuritaires d'un bout à l'autre de la province. Il s'agit de centres d'exploitation, d'un centre de tri et de postes de livraison :

Hamilton - YHM1 - centre d'exploitation robotisé avec capacité de tri

- YHM1 - centre d'exploitation robotisé avec capacité de tri Ottawa - YOW3 - centre d'exploitation robotisé avec capacité de tri

- YOW3 - centre d'exploitation robotisé avec capacité de tri Southwold - YXU1 - centre d'exploitation

- YXU1 - centre d'exploitation Whitby - YHM6 - centre de tri

Depuis 2021, Amazon Canada a créé plus de 3?000 emplois en Ontario grâce au lancement de 15 nouvelles installations, à savoir :

Ajax - YOO1 - centre d'exploitation

- YOO1 - centre d'exploitation Bolton - YHM9 - centre de tri

- YHM9 - centre de tri Brampton - YHM5 - centre de tri; DOI3 - poste de livraison

- YHM5 - centre de tri; DOI3 - poste de livraison London - DLC1 - poste de livraison; DLC4 - poste de livraison

- DLC1 - poste de livraison; DLC4 - poste de livraison Mississauga - DTY4 - poste de livraison; DOI6 - poste de livraison; DOI5 - poste de livraison

- DTY4 - poste de livraison; DOI6 - poste de livraison; DOI5 - poste de livraison Ottawa - DYT6 - poste de livraison; DYT3 - poste de livraison

- DYT6 - poste de livraison; DYT3 - poste de livraison Pickering - DON1 - poste de livraison

Scarborough - DON8 - centre de tri

- DON8 - centre de tri Stoney Creek - DXT8 - poste de livraison

- DXT8 - poste de livraison Vaughan - DOI9 - poste de livraison

L'expansion d'Amazon en Ontario entre 2021 et 2023 a permis de créer au total 19 nouvelles installations et 7?500 emplois.

«?Cette expansion représente une excellente nouvelle pour Amazon et pour l'Ontario?», a affirmé le premier ministre Doug Ford. «?Grâce à notre main-d'oeuvre de calibre mondial et à notre engagement en faveur de la création d'emplois, l'Ontario est le meilleur endroit au Canada où exploiter une entreprise. Nous sommes ravis qu'Amazon ait choisi de renforcer sa présence en Ontario et nous nous réjouissons à l'avance de voir l'entreprise poursuivre sa croissance ici.?»

«?En réduisant le coût des affaires en Ontario de près de sept milliards de dollars par année, notre gouvernement a créé les conditions économiques propices à des investissements d'envergure, comme celui qui vient d'être réalisé par Amazon?», a expliqué Vic Fedeli, ministre du Développement économique, de la Création d'emplois et du Commerce de l'Ontario. «?Nous remercions Amazon d'investir dans la création de nouveaux emplois et de débouchés pour les petites et moyennes entreprises de tout l'Ontario, une initiative qui s'inscrit dans le cadre de nos efforts en matière de croissance économique post-pandémique.?»

Avancement professionnel et avantages sociaux chez Amazon

Dans le cadre de sa mission de devenir le meilleur employeur au monde et l'endroit le plus sûr où travailler sur Terre, Amazon offre aux employés des opérations à temps plein des possibilités de formation par le biais de programmes d'amélioration des compétences, par exemple Options de carrière, qui permet à l'entreprise de prendre en charge jusqu'à 95 % des frais de scolarité associés à des cours dans des domaines à forte demande. Les employés à temps plein bénéficient en outre d'avantages concurrentiels, notamment des salaires horaires qui débutent à 17 $, dépassant ainsi ceux des postes de base standards, une assurance de soins médicaux, oculaires et dentaires, un REER collectif, un régime d'attribution d'actions et des primes de rendement, dès le premier jour.

Des emplois à temps partiel sont également à pourvoir dans les emplacements d'Amazon en Ontario et constituent une excellente solution pour les parents qui ont besoin d'un horaire souple, les étudiants postsecondaires et les personnes à la retraite.

Pour en savoir plus au sujet des possibilités d'emploi actuelles dans la région du grand Toronto et de Hamilton, visitez amazon.com/torontojobs . Il est également possible d'obtenir des informations sur les autres offres d'emploi en Ontario et partout au Canada en se rendant au amazondelivers.jobs/canada , ou en s'inscrivant au amazon.com/tc pour être tenu au courant des postes offerts.

