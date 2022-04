Aider les familles du Canada à bénéficier de pratiques novatrices en apprentissage et garde des jeunes enfants





EDMONTON, AB, le 19 avril 2022 /CNW/ - Le secteur de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants évolue dans un environnement complexe et rempli de défis. Déterminer les pratiques et les solutions novatrices qui répondent le mieux aux besoins des enfants et des familles est essentiel pour améliorer les services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, pour le bien de toutes les familles au Canada.

Aujourd'hui, la ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould, a annoncé l'octroi d'un financement à Getting Ready for Inclusion Today (The GRIT Program) Society of Edmonton (en anglais seulement) pour son projet Connecting Canada: Impacting Early Learning and Child Care Environments through Sustainable Leadership Development, financé dans le cadre du Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.

Ce projet bénéficiera d'un financement total de 2 594 903 dollars sur 36 mois, à partir de mars 2022. Il vise à améliorer la qualité des programmes et des services inclusifs d'apprentissage et de garde pour les jeunes enfants ayant des besoins diversifiés en matière d'apprentissage partout au Canada. Plus précisément, le projet appuiera 12 fournisseurs de services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants dans différentes provinces et différents territoires pour qu'ils adaptent le programme Access, Support and Participation (ASaP) (accès, soutien et participation).

La ministre a également participé à une table ronde avec des éducateurs de la petite enfance afin de discuter des investissements prévus dans le budget de 2022 et de l'important travail qu'accomplissent les éducateurs en prenant soin des enfants. Les éducateurs sont les piliers du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants et la clé pour que toutes les familles du Canada aient accès à des services d'apprentissage et de garde des jeunes enfants de qualité, abordables, flexible et inclusif, peu importe où ils habitent.

Rendre la vie plus abordable est l'un des principaux objectifs du gouvernement dans le budget de 2022. Depuis 2015, le gouvernement du Canada a apporté de réelles améliorations pour rendre la vie plus abordable d'un océan à l'autre, notamment en faisant un investissement historique de 30 milliards de dollars sur cinq ans pour la mise sur pied du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, en collaboration avec ses partenaires provinciaux, territoriaux et autochtones. D'ici la fin de 2022, les frais de garde d'enfants auront été réduits de moitié en moyenne et d'ici 2025-2026, les frais moyens pour la garde d'enfants pour toutes les places réglementées partout au Canada seront de 10 dollars par jour.

« Les pratiques novatrices peuvent aider à élaborer des solutions qui répondent mieux aux besoins des enfants qui ont différentes difficultés d'apprentissage et de leur famille, tout en soutenir leur intégration. Nous oeuvrons pour rendre les services de garde d'enfants entièrement inclusifs pour que tous les enfants aient le meilleur départ possible dans la vie. »

- La ministre de la Famille, des Enfants et du Développement social, Karina Gould

« GRIT est reconnaissant pour cette occasion de partager ses connaissances à propos des services inclusifs d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. Aujourd'hui, avec le soutien du gouvernement fédéral, notre vision visant à renforcer les compétences et la confiance des éducateurs de la petite enfance partout au Canada a progressé. Les éducateurs auront de nouvelles stratégies pour répondre aux besoins diversifiés des enfants en matière d'apprentissage et pour les aider à grandir socialement et émotionnellement. »

- Barb Reid, directrice générale, programme GRIT

Le Programme d'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants appuie l'élaboration, l'exploration et la mise à l'essai d'approches novatrices visant à aider les enfants et les familles à accéder à des programmes et services de qualité, abordables, flexibles et inclusifs en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants partout au pays.







Les résultats de ce projet contribueront à la création d'un bassin de connaissances et d'expertise, comme des pratiques exemplaires, des outils, des modèles et des approches qu'il pourrait être utile de répéter, d'élargir ou d'adapter dans d'autres communautés ou régions du Canada .





. Dans les budgets fédéraux de 2016 et de 2017, le gouvernement proposait d'investir 7,5 milliards de dollars sur 11 ans au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De cette somme, 100 millions de dollars sont consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants.







de 2017, le gouvernement proposait d'investir 7,5 milliards de dollars sur 11 ans au titre de l'apprentissage et de la garde des jeunes enfants. De cette somme, 100 millions de dollars sont consacrés à l'innovation en matière d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. En réponse aux demandes des provinces et des territoires et pour appuyer la mise en oeuvre du système pancanadien d'apprentissage et de garde des jeunes enfants, le budget de 2022 propose de consacrer 625 millions de dollars sur quatre ans, à partir de 2023-2024, à un Fonds d'infrastructure pour l'apprentissage et la garde des jeunes enfants. Ce financement permettra aux provinces et aux territoires d'investir davantage en faveur de la garde d'enfants, y compris pour la construction de nouvelles installations.







Les investissements en faveur de la garde d'enfants bénéficieront à tout le monde partout au Canada . Les études montrent que pour chaque dollar investi dans l'éducation de la petite enfance, l'économie générale en perçoit entre 1,50 $ et 2,80 $ en retour.

