La ministre Fortier souligne les investissements prévus dans le Budget de 2022 pour améliorer l'abordabilité





MILTON, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - Par l'intermédiaire du Budget de 2022 : Un plan pour faire croître notre économie et rendre la vie plus abordable, le gouvernement du Canada fait des investissements ciblés et responsables pour créer de bons emplois, faire croître notre économie et bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte.

Aujourd'hui, la présidente du Conseil du Trésor, l'honorable Mona Fortier, est à Milton avec Adam van Koeverden, député de Milton, pour rencontrer des intervenants locaux afin de discuter des investissements et des mesures du Budget de 2022 visant à rendre la vie plus abordable et à soutenir les entreprises. La ministre rencontrera le président et PDG de la Chambre de commerce de Milton, Scott McCammon, les représentants de la Downtown Milton Business Improvement Area (Zone d'amélioration commerciale du centre-ville de Milton), et les propriétaires d'une boulangerie locale, et elle visitera l'entreprise locale Lumberville pour rencontrer des travailleurs.

Lors de ces rencontres, la présidente, Mona Fortier, soulignera aussi les efforts déployés par le gouvernement au profit des habitants de Milton et pour rendre le logement plus abordable. Les mesures du Budget de 2022 en matière de logement permettront au Canada de doubler le rythme des nouveaux logements construits au cours de la prochaine décennie. De plus, ces mesures aideront les Canadiens à épargner pour acheter leur première maison, interdiront l'investissement étranger dans l'immobilier résidentiel canadien et mettront un frein aux pratiques injustes qui augmentent le coût du logement pour les Canadiens.

Au cours de sa tournée, la présidente maintient l'accent sur les mesures visant à stimuler la croissance à long terme du Canada et à créer des emplois bien rémunérés. Le Budget de 2022 investit pour que les travailleurs canadiens aient les compétences dont ils ont besoin pour occuper les emplois bien rémunérés d'aujourd'hui et de demain, et il facilitera la tâche des immigrants qualifiés, dont notre économie a besoin, pour qu'ils s'établissent au Canada. Le Budget prévoit d'autres investissements importants dans des services de garde d'enfants abordables, dans les soins dentaires, dans notre système de santé publique et dans la réconciliation avec les peuples autochtones. Le Budget de 2022 facilite également la transition vers une économie à faibles émissions de carbone en encourageant les investissements du secteur privé et en ciblant les principales sources d'émissions.

Le Canada est entré dans la pandémie avec le ratio de la dette nette au PIB le plus faible de tous les pays du G7 - un avantage qui s'est accru depuis par rapport aux autres pays. Le Canada a connu la meilleure reprise de l'emploi parmi les pays du G7 et, en mars 2022, il avait récupéré 115 % des emplois perdus au plus fort de la pandémie, avec un taux de chômage de seulement 5,3 % - le taux le plus bas jamais enregistré depuis 1976. Avec le Budget de 2022, le Canada conservera cette position de chef de file et maintiendra son approche financièrement responsable de la croissance économique et de la construction d'une économie qui fonctionne pour tous. De plus, il maintient le point d'ancrage financier du gouvernement, soit la diminution du ratio de la dette au PIB et le règlement des déficits liés à la COVID-19, ce qui assurera la viabilité à long terme des finances du Canada.

« Le Budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour la population canadienne, un air et une eau plus propres pour nos enfants, et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

L'honorable Chrystia Freeland, vice-première ministre et ministre des Finances

« Les investissements décrits dans le Budget de 2022 reconnaissent que la population canadienne est le pilier d'une économie forte et en croissance. Nous mettons de l'avant d'importantes mesures pour faciliter l'accès au logement, pour faire en sorte que nos entreprises disposent des outils dont elles ont besoin pour prospérer, pour remédier à la pénurie de main-d'oeuvre et pour assurer la transition vers une économie plus verte et plus résiliente qui fonctionne pour tous. »

L'honorable Mona Fortier, présidente du Conseil du Trésor

Les mesures prévues dans le Budget de 2022 pour rendre le logement plus abordable sont les suivantes :

aider les Canadiens à acheter leur première maison, notamment en instaurant le Compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première maison et en doublant le crédit d'impôt pour l'achat d'une première propriété;



lancer un nouveau fonds pour accélérer la construction de 100 000 nouveaux logements au cours des cinq prochaines années;



adopter une charte des droits des acheteurs de propriété et créer un plan national visant à mettre fin aux offres à l'aveugle;



interdire aux acheteurs étrangers d'acquérir des propriétés résidentielles non récréatives au Canada pour une période de deux ans;



créer un crédit d'impôt pour la rénovation d'habitations multigénérationnelles qui fournira jusqu'à 7 500 $ pour la construction d'un logement secondaire.

Les mesures prévues dans le Budget de 2022 pour lutter contre le changement climatique comprennent :

investir plus de 3 milliards de dollars pour rendre les véhicules zéro émission plus abordables et établir un réseau national de bornes de recharge;



créer un fonds pour la croissance du Canada afin d'aider à attirer des dizaines de milliards de dollars de capitaux privés en vue de bâtir une économie nette zéro d'ici 2050.

D'autres mesures importantes du Budget de 2022 comprennent :

accorder 5,3 milliards de dollars sur cinq ans pour fournir des soins dentaires aux Canadiens dont le revenu familial annuel est inférieur à 90 000 $, en couvrant d'abord les enfants de moins de 12 ans en 2022, puis en élargissant la couverture aux personnes de moins de 18 ans, aux personnes âgées et aux personnes vivant avec un handicap en 2023. La mise en oeuvre complète du régime est prévue pour 2025. Le programme sera limité aux familles ayant un revenu annuel inférieur à 90 000 $, et toute personne ayant un revenu annuel inférieur à 70 000 $ n'aura pas à payer de quote-part;

investir 11 milliards de dollars supplémentaires pour continuer à soutenir les enfants autochtones et leur famille, et aider les communautés autochtones à poursuivre leur croissance et à façonner leur avenir.

