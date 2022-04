Les gouvernements du Canada et de l'Ontario annoncent plus de 56 millions de dollars de nouveau financement pour brancher des milliers de foyers supplémentaires à Internet haute vitesse





Plus de 6 500 foyers de communautés rurales et de communautés des Premières Nations bénéficieront d'un financement visant à offrir une meilleure connectivité

OTTAWA, ON, le 19 avril 2022 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, ainsi que la ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma, ont annoncé un nouveau financement fédéral-provincial de plus de 56 millions de dollars. Ce montant permettra de financer 6 projets visant à brancher à Internet haute vitesse plus de 6 500 foyers dans des régions rurales du Nord et du Sud-Ouest de l'Ontario, ainsi que dans des communautés des Premières Nations.

Les gouvernements de l'Ontario et du Canada tirent parti d'une collaboration déjà bien établie. Le 29 juillet 2021, les gouvernements ont annoncé qu'ils s'associaient pour soutenir des projets de réseaux à fibre optique à grande échelle qui fourniront un accès à Internet haute vitesse à plus de 280 000 foyers de régions rurales et éloignées de la province. Cette entente sans précédent a été rendue possible grâce à un investissement fédéral-provincial de plus de 1,2 milliard de dollars.

Aujourd'hui, les gouvernements du Canada et de l'Ontario ont donné de plus amples renseignements, entre autres le nom des fournisseurs de services Internet retenus pour les 28 projets annoncés en juillet 2021 dans le cadre de cette entente. Celle-ci prévoit un financement conjoint de plus de 398 millions de dollars pour brancher à Internet haute vitesse plus de 50 000 foyers de l'Ontario.

Les annonces d'aujourd'hui tirent parti des progrès déjà accomplis par le gouvernement du Canada pour brancher 98 % des Canadiens à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'entre eux d'ici 2030. Le gouvernement de l'Ontario continue de progresser vers son objectif consistant à offrir un accès à Internet haute vitesse fiable à l'ensemble des régions de la province d'ici la fin de 2025. En cette période de relance postpandémique et économique, les gouvernements fédéral et provinciaux continueront de faire des investissements dans l'infrastructure pour bâtir des communautés plus dynamiques, plus compétitives et plus résilientes en Ontario et dans tout le pays.

Dans le cadre de son initiative d'Internet haut débit, la Banque de l'infrastructure du Canada collabore avec le gouvernement du Canada et la province de l'Ontario pour rehausser la viabilité commerciale des projets.

Citations

« Nous devons combler le fossé en matière de connectivité et nous assurer que tous les coins et recoins de l'Ontario sont desservis par des services Internet haute vitesse fiables, d'Oil Springs à Carlsbad Springs, en passant par les rives du lac Supérieur. Aujourd'hui, avec l'annonce d'un nouveau financement de plus de 56 millions de dollars pour brancher plus de 6 500 foyers ruraux de la province, les Ontariens franchissent une étape importante. Les investissements de ce type permettent de créer des emplois, d'améliorer l'accès aux services de santé et d'apprentissage en ligne, et de faciliter les contacts entre les gens. Le gouvernement du Canada continuera de faire des investissements comme celui-ci afin d'atteindre son objectif de brancher 98 % des citoyens d'ici 2026, et tous les Canadiens d'ici 2030. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« Les gens utilisent de plus en plus Internet pour leurs activités quotidiennes, ce qui représente un défi pour les communautés ontariennes qui n'ont pas accès à des services Internet haute vitesse. En faisant ces investissements, notre gouvernement favorisera les échanges sociaux et facilitera l'accès à l'éducation, aux soins de santé et aux occasions d'affaires. Nous donnons aussi aux communautés les outils dont elles ont besoin pour participer pleinement aux programmes sociaux et aux occasions économiques, ce qui aura pour effet d'améliorer la santé et le mieux-être dans la région. »

- La ministre des Services aux Autochtones et ministre responsable de l'Agence fédérale de développement économique pour le Nord de l'Ontario, l'honorable Patty Hajdu

« L'élargissement des services à large bande permettra aux Canadiens de faire appel plus facilement aux services publics comme ceux de soins de santé et d'éducation. De plus, de nouvelles occasions économiques s'offriront aux communautés rurales de l'Ontario. Cette expansion à grande échelle, réalisée en collaboration avec les fournisseurs de services Internet, recèle de possibilités. C'est une occasion sans précédent qui s'offre à nous. La Banque se met à l'oeuvre pour brancher un plus grand nombre de Canadiens. »

- Le président-directeur général de la Banque de l'infrastructure du Canada, Ehren Cory

« Le gouvernement de l'Ontario veille à ce que toutes les communautés aient accès, d'ici la fin de 2025, à des services Internet haute vitesse fiables. En travaillant avec nos partenaires fédéraux et des fournisseurs de services Internet, nous étendons l'accès à Internet haute vitesse et jetons des bases solides qui permettront à l'Ontario de croître et de prospérer sur le plan économique. Nous travaillons afin d'offrir un avenir meilleur au secteur agricole ainsi qu'aux familles, aux travailleurs et aux entreprises. Personne ne sera laissé pour compte. »

- La ministre de l'Infrastructure de l'Ontario, l'honorable Kinga Surma

Faits en bref

Liens connexes

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur Twitter : @ISDE_CA

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 17:54 et diffusé par :