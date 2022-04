Alkegen, soutenu par Clearlake Capital, annonce une nouvelle technologie d'aérogel





Alkegen, une plateforme de matériaux spécialisés de premier plan créant des matériaux transformationnels, a présenté aujourd'hui sa dernière technologie propriétaire, AlkeGeltm by Alkegen. AlkeGel est un matériau aérogel flexible de nouvelle génération, conçu pour les applications de protection incendie des véhicules électriques et des batteries, ainsi que pour d'autres utilisations industrielles de gestion thermique. AlkeGel d'Alkegen offre une conductivité thermique et un empoussiérage exceptionnellement faibles, une performance thermique optimale et une réduction des épaisseurs d'isolation par rapport aux produits d'isolation concurrents.

AlkeGel constitue la première étape franchie par Alkegen dans le secteur des matériaux composites aérogel à base de fibres utilisés dans des applications critiques des segments de la sécurité des batteries et des véhicules électriques, de la protection incendie et de la gestion thermique industrielle. Alkegen est la nouvelle société lancée en janvier après l'acquisition de Lydall Materials par Unifrax. Alkegen est une plateforme de matériaux spécialisés unique en son genre, dédiée à la santé humaine et à la durabilité. Alkegen est un leader mondial dans le domaine des technologies de batteries transformatrices à forte croissance, des matériaux filtrants et des isolants spécialisés, riche d'une longue expérience en matière de fabrication à intégration verticale à grande échelle servant à fournir des solutions aux industries de pointe, notamment dans les domaines des véhicules électriques, de la filtration, de l'aérospatiale et du traitement chimique. La société prévoit que la production des matériaux AlkeGel sera mise en service à la mi-2022 et prévoit de développer des milliers de tonnes de capacité de production à long terme.

« AlkeGel est le dernier développement issu de notre tradition de longue date en matière de technologies matérielles innovantes uniques afin de créer de nouveaux produits et des solutions optimales destinés à relever les plus grands défis de nos clients », a expliqué Chad Cannan, vice-président senior et directeur de l'innovation chez Alkegen. « Ces matériaux composites comprenant un aérogel offrent d'excellentes propriétés d'isolation et comprennent des caractéristiques technologiques exclusives avancées que nous avons développées avec notre nouveau processus d'aérogel. AlkeGel crée des avantages de performance pour nos clients en termes d'une meilleure manipulation des produits, d'une large gamme de formes et de tailles et d'un changement radical de la sécurité incendie des VE par rapport aux autres isolants de haute performance sur le marché actuel. La technologie AlkeGel d'Alkegen, associée au plus vaste ensemble d'opérations de formage et de finition de produits finis à grande échelle, indique un nouvel horizon pour ces matériaux passionnants » a déclaré M. Cannan.

« Ce portefeuille d'aérogels transformateurs présente de nombreuses opportunités pour Alkegen comprenant des applications qui couvrent la protection des batteries lithium-ion des véhicules électriques, les applications cryogéniques ainsi que les marchés élargis du secteur et de la protection contre incendie. Les produits AlkeGel viennent s'ajouter à notre portefeuille complet de solutions robustes pour les véhicules électriques et les batteries, qui comprend des matériaux de séparation AGM, de nouveaux matériaux anodiques en silicium, des séparateurs en fibre de verre pour les batteries Li-ion, des barrières thermiques interstitielles contre l'emballement et des systèmes de protection contre incendie pour les compartiments de batterie », a ajouté John Dandolph, président et CEO d'Alkegen.

Alkegen organisera un débat sur ses nouveaux matériaux aérogels innovants lors des salons AABC Europe 2022, le 13 juin, à Mainz, et Battery Show, le 28 juin, à Stuttgart, en Allemagne. Les participants intéressés peuvent s'inscrire à des séances pour rencontrer nos experts du groupe Alkegen Battery lors des conférences en nous contactant à l'adresse suivante info@alkegen.com.

À propos d'Alkegen

Alkegen, anciennement Unifrax et Lydall Materials, crée des matériaux spécialisés de haute performance utilisés dans des applications avancées telles que les véhicules électriques, le stockage d'énergie, la filtration, la protection contre incendie et l'isolation de hautes températures, entre autres. Les produits d'Alkegen sont conçus dans le but ultime d'économiser de l'énergie, de réduire la pollution et d'améliorer la sécurité des personnes, des bâtiments et des équipements dans le cadre de notre mission pour aider le monde à mieux respirer, à vivre plus vert et à aller plus loin que jamais. Alkegen possède 75 sites de production dans 12 pays et emploie plus de 9 000 personnes dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter le site à l'adresse suivante www.alkegen.com.

À propos de Clearlake

Clearlake Capital Group, L.P. est une société d'investissement fondée en 2006 qui exploite des entreprises intégrées dans tout un ensemble de stratégies de capital-investissement, de crédit et d'autres stratégies connexes. Dans le cadre d'une approche sectorielle, la société cherche à s'associer à des équipes de gestion expérimentées en fournissant des capitaux patients à long terme à des entreprises dynamiques qui peuvent bénéficier de l'approche opérationnelle d'amélioration offerte par Clearlake, O.P.S.® Les principaux secteurs ciblés par la société sont l'industrie, la technologie et la consommation. Clearlake gère actuellement environ 30 milliards de dollars d'actifs et ses directeurs d'investissement ont dirigé ou codirigé plus de 300 investissements. La société possède des bureaux à Santa Monica et à Dallas. De plus amples informations sont à votre disposition à l'adresse suivante www.clearlake.com et sur Twitter à l'adresse suivante @ClearlakeCap.

