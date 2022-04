FERMETURE DE LA PÊCHE AU HARENG ET AU MAQUEREAU BLEU DANS LE GOLFE DU SAINT-LAURENT





CHANDLER, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des pêcheurs professionnels du sud de la Gaspésie estime que l'honorable Joyce Murray fait fausse route avec l'annonce effectuée le 30 mars 2022 concernant la fermeture du hareng de printemps et du maquereau bleu du golfe du Saint-Laurent

Réunis en assemblée générale annuelle le 12 avril, les membres se disent consterné par la décision qu'a prise la ministre de Pêches et Océans Canada de fermer la pêche au hareng de printemps et au maquereau sans que les Comités consultatifs respectifs soient informés de cette intention.

Selon son directeur général, monsieur O'neil Cloutier, l'industrie est consciente que le stock de hareng de printemps est à des niveaux historiquement bas, mais cette dernière déplore que jamais le ministère n'a pris en considération les arguments avancés par les pêcheurs à l'effet que tout programme de restructuration des stocks de pélagiques doit passer nécessairement par une diminution significative du troupeau de phoques gris dans le golfe, pourtant reconnu comme étant le principal prédateur de l'espèce.

De l'avis de l'industrie de la capture, la fermeture de la pêche commerciale au hareng n'aura aucun impact sur le redressement de l'espèce puisque la mortalité par pêche est peu significative et ne correspond qu'à 1,7% de la biomasse totale.

En revanche, la mortalité naturelle qui correspondait autrefois à 20% de la biomasse totale a fait un bond vertigineux atteignant la barre des 70% en 2021 ce qui démontre une perte totale de contrôle sur le troupeau de phoques gris dans le golfe. Ces données ont été transmises par les scientifiques du MPO lors de la réunion des sciences de mars 2022.

Pourtant et compte tenu de ce grand impact du phoque gris sur le redressement du stock, aucune autre mesure spécifique n'est adressée pour limiter cette mortalité naturelle. Or, ce dernier est déjà identifié depuis près de 30 années comme étant le prédateur principal des poissons de fond et par défaut des espèces fourragères tel le hareng.

De plus, la ministre a fermé la pêche au maquereau bleu pour les pêcheurs de la côte Est du Canada en sachant très bien que cette espèce est transfrontalière et que les Américains continuent à pêcher dans le même stock. Jamais dans l'histoire des pêches au Canada, aucun de ses prédécesseurs n'avait osé appliquer une telle mesure inefficace. Contrairement à ce que la ministre avance dans son communiqué, aucune organisation de pêcheurs n'a été consultée sur le sujet. Peut-être lui auront-ils recommandé comme mesure plus efficace de limiter la pêche au maquereau à l'extérieur de la période de ponte du printemps. Ce qui aurait permis de maintenir une activité minimale, moins punitive aux yeux de l'industrie.

Finalement, en fermant la pêche commerciale au hareng et au maquereau, elle identifie indirectement l'industrie de la capture comme étant la principale responsable de l'effondrement des stocks alors qu'aucune autre mesure ne vise à limiter l'impact des autres prélèvements sur les deux espèces tels le phoque gris et la pêche récréative. Pendant qu'elle épouse la solution des environnementalistes, elle largue ses propres commettants en laissant croire que le ministère intervient de façon responsable pour assurer le développement durable et la prospérité à long terme des pêches sur la côte Est en sachant très bien que son intervention sera un coup d'épée dans l'eau. Les résultats obtenus dans la reconstitution du stock de morue dans le sud du golfe Saint-Laurent sont suffisamment éloquents pourtant pour la convaincre que l'approche du ministère de soustraire les pêcheurs à leur activité minimale de pêche aux pélagiques ne donnera strictement rien puisqu'elle n'ose pas s'attaquer aux réelles causes de l'effondrement des espèces fourragères.

