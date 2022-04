Quali renforce les fonctionnalités du plan de contrôle de l'infrastructure pour les équipes DevOps et IT avec la dernière version de Torque





Les nouvelles fonctionnalités renforcent les capacités d'automatisation et d'orchestration, améliorent le contrôle des coûts et renforcent les mesures de sécurité

AUSTIN, Texas, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, au sommet AWS de San Francisco, Quali, un fournisseur de premier plan de solutions d'automatisation d'infrastructure Environments-as-a-Service, a annoncé la sortie de fonctionnalités améliorées du plan de contrôle pour sa plateforme Torque, qui permet aux professionnels DevOps d'orchestrer et de sécuriser des environnements d'application complexes en simplifiant le provisionnement de l'infrastructure, en éliminant l'infrastructure en silo et en traitant les goulots d'étranglement du provisionnement de l'infrastructure.

Les nouvelles fonctionnalités étendent les capacités d'automatisation et d'orchestration pour les environnements hétérogènes, notamment les infrastructures publiques, privées, hybrides et les conteneurs, améliorent la visibilité des coûts et renforcent la gouvernance des protocoles de sécurité et de conformité, notamment :

Orchestration dans des environnements d'application hétérogènes :

Torque simplifie l'orchestration et la gestion des technologies de conteneurs, d'IaC et de clouds privés grâce à la prise en charge de Helm, Terraform et vCenter, le tout dans un même plan modulaire et réutilisable, permettant aux utilisateurs de définir et de fournir des environnements complets avec des définitions de gouvernance et de politique. En simplifiant les environnements complexes en plan en libre-service, les équipes DevOps peuvent garder le contrôle des ressources en cloud sans ralentir l'accès des développeurs à l'infrastructure.

Visibilité et contrôle des coûts :

Torque comprend désormais des fonctionnalités améliorées de visibilité et de contrôle des coûts, notamment la possibilité de définir des limites pour la durée maximale et le nombre d'environnements simultanés, des limites pour le coût total d'un environnement, des rapports sur les coûts Kubernetes et des politiques améliorées de prévision et de consommation des ressources par plan, bac à sable et espaces.

Postures de sécurité renforcées :

Les améliorations en matière de sécurité comprennent un nouvel accès personnalisable aux plans, basé sur des rôles, des contrôles de jetons d'API et des intégrations avec des technologies de gestion des secrets. Les équipes DevOps peuvent désormais intégrer des secrets dans leurs plans de conception et Torque les remplira pendant le déploiement des bacs à sable, ce qui renforcera automatiquement ces derniers.

« Les organisations sont de plus en plus limitées dans leurs capacités de développement d'applications en raison de la complexité croissante de l'infrastructure et de la prolifération des outils sous-jacents dans leurs piles technologiques, » a déclaré Edan Evantal, directeur technique de Quali. « Torque est le plan de contrôle qui les aide à garder le contrôle de leur infrastructure, afin qu'ils puissent accélérer le développement tout en gérant les coûts et en améliorant la gouvernance pour réduire les risques pour leurs organisations. »

Torque est disponible gratuitement via un essai gratuit de 30 jours de Torque Enterprise, ou en tant qu'offre gratuite pour les personnes individuelles ou les petites équipes. Les récentes améliorations apportées à l'interface utilisateur de Torque incluent également la possibilité pour les utilisateurs de commencer à utiliser Torque sans avoir à se connecter à un compte cloud. Il suffit de créer un compte ou de se connecter via GitHub pour explorer des exemples de plans et lancer des exemples d'environnements. Les utilisateurs sont également encouragés à rejoindre la communauté Torque pour bénéficier d'un soutien supplémentaire ou pour fournir des commentaires supplémentaires sur le produit. Créez votre compte gratuit en vous rendant sur le site https://app.qtorque.io/sign_up.

Quali participera au sommet AWS à San Francisco les 20 et 21 avril. Arrêtez-vous à notre stand numéro 821 pour rencontrer l'équipe Quali et en savoir plus sur Torque.

À propos de Quali

Basée à Austin, Texas, Quali fournit la plateforme leader pour les solutions d'automatisation d'infrastructure Environments-as-a-Service, aidant les entreprises à s'affranchir de la complexité de l'infrastructure, afin de pouvoir fonctionner avec vélocité. Les entreprises du Global 2000 et les innovateurs du monde entier s'appuient sur les plateformes primées CloudShell et Torque de Quali pour créer des solutions d'automatisation en libre-service et à la demande qui augmentent la productivité des ingénieurs, réduisent les coûts du cloud et optimisent l'utilisation de l'infrastructure. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site quali.com et suivez Quali sur Twitter et LinkedIn.

