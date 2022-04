Litera choisit sa nouvelle CEO, Sheryl Hoskins





Litera, leader mondial de solutions technologiques juridiques, a annoncé aujourd'hui la décision d'Avaneesh Marwaha d'assumer une nouvelle fonction au sein de l'entreprise comme président du conseil d'administration. Suite à cette nomination, Avaneesh et le conseil d'administration sont très heureux d'annoncer que Sheryl Hoskins rejoindra l'entreprise pour assumer la fonction de CEO de Litera. Mme Hoskins apporte sa grande expertise dans le développement d'entreprises de logiciels et est particulièrement bien placée pour répondre aux ambitions de Litera visant à satisfaire les besoins croissants de ses clients sur le marché juridique mondial.

Depuis qu'Avaneesh a rejoint Litera en 2016, la société a vu le nombre d'utilisateurs mondiaux augmenter de plus de 1 500 %, le revenu annuel de 1 200 % et l'effectif est passé de 85 employés à plus de 850 au niveau mondial. « Cela a été un très grand honneur pour moi d'occuper la fonction de CEO de Litera, et je suis incroyablement fier de tout le travail accompli par notre équipe en seulement cinq ans », a déclaré M. Marwaha. « Je suis également très heureux d'accueillir Sheryl à son nouveau poste de CEO et me réjouis de travailler avec elle pour propulser notre entreprise vers l'avenir. Sheryl apporte une expérience différente en matière de développement d'entreprises de logiciels et elle prendra en charge notre stratégie ambitieuse pour permettre la croissance soutenue et le succès de notre clientèle mondiale ».

Le conseil d'administration de Litera, dirigé par les investisseurs de Hg Capital, JB Brian, Ben Meyer et Hector Guinness, a déclaré : « Nous valorisons énormément et apprécions profondément le leadership d'Avaneesh ainsi que ses nombreuses contributions faites à Litera. Nous nous réjouissons de ses contributions soutenues à titre de président du conseil d'administration et d'investisseur en capital. Nous sommes convaincus que Sheryl saura exploiter la forte dynamique créée par l'équipe de Litera. Sheryl est une dirigeante chevronnée axée sans relâche sur la réussite de ses clients et qui possède une grande expérience dans le domaine des marchés publics et privés, de l'exploitation efficace à grande échelle et de la constitution d'équipes de premier plan. Nous sommes très heureux de l'accueillir dans ses nouvelles fonctions de CEO ».

Mme Hoskins a plus de vingt ans d'expérience dans le secteur technologique mondial et possède d'excellents antécédents en matière de gestion d'équipes internationales. Elle a passé les dix premières années de sa carrière chez General Electric et McKesson Corp, où elle a occupé des postes de direction nationaux et internationaux. Plus récemment, Mme Hoskins a occupé le poste de CEO d'Upserve.

« C'est un honneur pour moi d'avoir été choisie pour occuper le poste de CEO de Litera », a déclaré Mme Hoskins. « C'est un privilège de faire partie d'une entreprise qui fournit une technologie innovante à plus de 96 % des cabinets d'avocats du Global 200. Étant donné l'évolution du secteur juridique, je pense que Litera est en mesure de transformer la façon dont les équipes juridiques et les cabinets d'avocats utilisent la technologie pour favoriser la transformation numérique en offrant le meilleur écosystème de technologie juridique. Je mettrai tout en oeuvre pour servir l'entreprise et ses clients en permettant à nos dirigeants et à nos collaborateurs de faire la différence et concrétiser ainsi leur passion ».

Mme Hoskins est titulaire d'une licence en génie électrique, d'un MBA en marketing et c'est une ancienne combattante de l'armée américaine.

À propos de Litera

Litera est à l'avant-garde de la technologie juridique depuis plus de 25 ans. En tant que leader mondial des solutions de flux de travail, de processus et d'analyse de diligence raisonnable alimentée par l'IA, de collaboration, de gestion des données et de gouvernance, Litera fournit aux équipes juridiques une technologie rationalisée pour créer, analyser et gérer leurs documents, leurs transactions, leurs dossiers et leurs données. Les solutions de Litera aident les cabinets d'avocats et les équipes juridiques d'entreprises du monde entier à travailler de manière plus efficace, plus précise et plus compétitive afin de fournir à leurs clients des informations pertinentes et exploitables. Pour de plus amples informations sur Litera, veuillez visiter le site Web litera.com ou suivez l'entreprise sur LinkedIn.

