Plan québécois de transport aérien régional - Un jalon important pour bonifier l'offre touristique au Québec





MONT-JOLI, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - L'Alliance de l'industrie touristique du Québec accueille avec enthousiasme l'annonce d'un nouveau plan québécois de transport aérien régional qui vise à créer une desserte plus stable, régulière et à un tarif plus abordable pour les voyageurs d'ici qui veulent partir à la découverte du Québec. Ce plan a le potentiel de contribuer à prolonger la saison touristique estivale dans des régions phares, à répartir les clientèles sur le territoire et à soutenir, à longueur d'année, la vitalité économique des régions.

Une bougie d'allumage pour favoriser la relance du tourisme

Dans un contexte de relance, l'intention de plafonner le tarif à 500$ pour un aller-retour dans des régions touristiques ciblées constitue un incitatif important pour retenir et encourager la population québécoise à voyager au Québec. La bonification et la plus grande accessibilité de l'offre aérienne contribue également à simplifier la vie des voyageurs, à favoriser la fluidité des déplacements et pourrait contribuer à stabiliser les emplois dans les entreprises touristiques régionales.

En cherchant à créer du volume et stimuler la demande, l'Alliance a confiance que ce plan permettra aux différents partenaires de continuer à travailler en équipe pour mieux structurer les déplacements sur le territoire et bonifier l'offre de services une fois que les voyageurs sont rendus à destination. L'annonce d'aujourd'hui constitue aussi un signal fort pour continuer à mettre en place, à l'exemple du programme Explore, des pratiques de forfaitisation qui sauront convaincre les voyageurs de choisir le Québec.

Rappelons que depuis les cinq dernières années l'Alliance a été active à collaborer avec les partenaires socioéconomiques et les instances gouvernementales afin d'identifier des solutions durables aux enjeux de mobilités des voyageurs.

« Les visiteurs doivent pouvoir accéder à des modes de transport fiables, fluides, sécuritaires et abordables pour favoriser l'accès à des expériences touristiques partout au Québec. Notre lecture indique que le programme qui sera mis en place le 1er juin va simplifier la vie du consommateur, stimuler la demande, accroître les volumes, prolonger la saison touristique en région et mieux répartir les clientèles. Il représente un incitatif supplémentaire pour explorer le Québec et profiter d'une offre touristique unique au monde. Nous remercions le gouvernement du Québec de proposer un plan concret pour répondre à cette préoccupation exprimée depuis longtemps par notre industrie. »

Martin Soucy, président-directeur général, Alliance de l'industrie touristique du Québec

