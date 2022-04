Humber College doit annuler la politique violant la liberté de la presse et s'excuser auprès des étudiants journalistes





TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - L'Association canadienne des journalistes (ACJ) demande au Humber College de veiller à ce que les étudiants journalistes soient libres de documenter les problèmes du campus sur vidéo sans avoir à obtenir l'approbation de l'administration du collège.

Le 14 avril, deux étudiants en journalisme de troisième année de Humber ont été confrontés à la sécurité du campus alors qu'ils tournaient une vidéo pour un devoir de classe. Selon The Humber News, les étudiants utilisaient leurs téléphones personnels pour filmer un Starbucks dans un hall public, lorsqu'un membre du personnel de Starbucks s'est approché d'eux. Cet employé a alors alerté la sécurité.

Le problème est une politique de 2019 qui oblige toute personne filmant sur le campus à demander ce que Humber appelle un «permis d'utilisation temporaire de l'espace». Une porte-parole de Humber a confirmé que la politique, qui visait à l'origine à améliorer la sécurité du campus autour d'événements tels que les ventes de fournisseurs et les tournages de films, s'applique aux étudiants en journalisme. Selon le collège, une demande de permis nécessite un minimum de 15 jours ouvrables pour être traitée.

« Cela présente des obstacles évidents et inacceptables pour les journalistes étudiants », a déclaré le président de l'ACJ, Brent Jolly. «Les nouvelles donnent rarement un préavis de 15 jours, et les questions d'importance clé sur le campus peuvent ne pas toujours être accompagnées d'une invitation ouverte à filmer de la part de l'administration du campus. Pour une institution qui forme la prochaine génération de journalistes, cette politique est absolument absurde.»

Le travail des étudiants journalistes - que ce soit pour une mission ou le journal de l'école - est un élément fondamental de la liberté d'expression sur le campus. Les journalistes doivent être libres de recueillir des informations sur le campus, incluant des vidéos, qui leur permettent de raconter au mieux des histoires importantes pour la communauté universitaire.

En novembre, Humber News a publié un éditorial soulignant les obstacles que la politique pose aux journalistes du campus, déclarant que, bien que Humber propose plusieurs programmes de journalisme, « il semble y avoir un manque de connaissances et d'appréciation de ce que le journalisme exige - et la formation sur le campus ce qui est nécessaire - être responsable et factuel. »

En tant que plus grand organisme de défense du journalisme au Canada, l'ACJ est heureuse d'avoir l'occasion d'aider Humber College alors qu'il envisage de revoir ses pratiques.

« Les étudiants journalistes sont de vrais journalistes », a déclaré Jolly. « Les établissements doivent reconnaître le rôle vital que jouent les étudiants journalistes sur les campus partout au Canada en fournissant des informations et des perspectives essentielles à leur communauté.

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte plus de 1 200 membres à travers le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public et le perfectionnement professionnel de ses membres.

