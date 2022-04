Plan québécois des infrastructures - Début des travaux et dévoilement des perspectives d'une nouvelle génération d'écoles à La Sarre





LA SARRE, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le gouvernement du Québec poursuit son objectif de prioriser l'éducation au Québec. C'est pourquoi le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, est fier d'annoncer le début des travaux et de dévoiler les perspectives du nouveau pavillon Victor-Cormier de l'école de l'Envol à La Sarre. Le ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est, M. Pierre Dufour, la députée d'Abitibi-Ouest, Mme Suzanne Blais, le maire de La Sarre, M. Yves Dubé, la directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi, Mme Isabelle Godbout, ainsi que le directeur de l'école de l'Envol, M. Mario Matte, étaient présents pour l'occasion.

À terme, la nouvelle école pourra accueillir deux groupes à l'éducation préscolaire et six groupes à l'enseignement primaire, soit près de 175 élèves. Ce projet respecte la nouvelle vision gouvernementale en matière de construction, d'agrandissement et de rénovation d'écoles. Inscrite dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable, la nouvelle génération d'écoles est adaptée aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favorisent la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves. Les nouvelles écoles arborent également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

Rappelons que le Pavillon Victor-Cormier avait été incendié en 2019 et que les élèves et le service de garde « Les Petits Farceurs » avaient alors été relocalisés au Pavillon de l'Académie de l'Assomption. Par ailleurs, le nom symbolique retenu pour la nouvelle école, qui a été choisi au terme d'un concours, est le Phénix-du-Savoir.

Citations :

« Je suis très heureux d'officialiser le début des travaux du nouveau Pavillon Victor-Cormier. Cette école sera moderne et adaptée aux besoins des jeunes. L'annonce d'aujourd'hui est particulièrement importante et attendue. Après l'incendie qui a détruit une partie de leur milieu de vie en 2019, les gens ont fait preuve de résilience en s'adaptant et en poursuivant leurs apprentissages. Je tiens d'ailleurs à prendre le temps de remercier tous ceux qui, de près ou de loin, ont contribué à ce que tous les élèves puissent poursuivre leurs études le plus rapidement possible. Je suis convaincu que toute la communauté saura apprécier les nombreux avantages de cette belle nouvelle école et qu'ils en seront très fiers! »

Jean-François Roberge, ministre de l'Éducation

« Le début des travaux pour le remplacement du Pavillon Victor-Cormier est une annonce extraordinaire pour les gens de la communauté de La Sarre, qui ont perdu leur école il y a plus de deux ans. Les élèves et le personnel se sont retroussé les manches et se sont adaptés à leur nouvelle réalité, mais je suis convaincu qu'ils se réjouissent du début des travaux! Cette nouvelle école répondra à leurs besoins et permettra aux jeunes d'avoir accès à un milieu moderne favorisant leur plein épanouissement. »

Pierre Dufour, ministre des Forêts, de la Faune et des Parcs, ministre responsable des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et du Nord-du-Québec et député d'Abitibi-Est

« Je me réjouis de constater que le projet de La Sarre prend son envol! Cette école est bien plus qu'un bâtiment pour notre communauté : c'est un milieu attendu où nos élèves seront bien et pourront faire de multiples apprentissages et s'épanouir en tant qu'individus. Je tiens à souligner de nouveau le travail exceptionnel des enfants, des familles et du personnel enseignant ainsi que toute la résilience dont ils ont fait preuve depuis le sinistre de 2019. C'est un vent de fraîcheur qui souffle sur notre belle communauté aujourd'hui. »

Suzanne Blais, députée d'Abitibi-Ouest

« Pour la Ville de La Sarre, l'annonce de la construction de la nouvelle école est plus que positive. C'est à la fois un projet d'importance pour les élèves et le personnel, mais également pour toute la communauté. L'enjeu d'attraction et de rétention des jeunes familles est primordial pour nous et je pense qu'une nouvelle école va venir changer les choses dans ce que notre ville peut offrir aux citoyennes et citoyens. »

Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire du Lac-Abitibi

« En août 2020, Mme Blais nous apprenait la reconstruction de l'école Victor-Cormier. C'était une tape dans le dos, une source de motivation pour aller de l'avant. Les travaux ne sont pas entamés, mais j'ai déjà la conviction que le Phénix-du-Savoir sera un lieu d'épanouissement et d'inspiration pour les élèves et les membres du personnel enseignant. Notre communauté réclamait cette nouvelle école et je suis plus que content que le ministère de l'Éducation réponde à l'appel. »

Mario Matt, directeur de l'école de l'Envol

Faits saillants :

Ces nouvelles écoles s'inscrivent dans une perspective d'intégration à la communauté et de développement durable.

Elles seront aussi adaptées aux nouvelles méthodes d'enseignement. Les espaces communs favoriseront la socialisation et le sentiment d'appartenance des élèves.

L'architecture privilégiée sera moderne et largement fenestrée pour que les espaces communs soient inondés de lumière naturelle.

Ces écoles arboreront également une toute nouvelle identité architecturale mettant en valeur des accents de bleu et des matériaux du Québec, principalement le bois et l'aluminium.

