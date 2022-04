CloudBees lance la version communautaire de la gestion des fonctionnalités de niveau entreprise





CloudBees, la principale plateforme de livraison de logiciels, a annoncé aujourd'hui avoir lancé sa version communautaire de gestion des fonctionnalités, la version communautaire la plus complète du secteur destinée aux équipes de développement des entreprises. Grâce à cette version gratuite du système de gestion des fonctionnalités de CloudBees, l'entreprise met des capacités de « feature flagging » de niveau entreprise à la disposition des équipes de développeurs et contribue à faire progresser la méthode de livraison progressive dans le cadre des techniques modernes d'ingénierie de logiciels.

« Avoir recours aux feature flags pour fournir des logiciels de manière progressive n'est plus un concept marginal pour les entreprises, même pour celles des secteurs hautement réglementés. C'est notre obsession pour l'expérience du développeur qui nous a incités à permettre aux équipes de développement d'accéder gratuitement à notre système de gestion des feature flags de niveau entreprise » a déclaré Jim Schuchart, directeur général de la gestion des fonctionnalités chez CloudBees. « Nous pensons que la version communautaire de la gestion des fonctionnalités de CloudBees lui donne véritablement une place à part par rapport aux autres systèmes gratuits du marché parce qu'il est extrêmement robuste et complet. »

L'utilisation des feature flags dans le cadre de l'édition de logiciels gagne constamment en popularité en raison de sa capacité à réduire les risques, à accroître la productivité des développeurs et à tester de nouvelles fonctionnalités en direct et en toute sécurité avec les clients pour s'assurer qu'ils les approuvent. Cette nouvelle offre permet à des équipes pouvant compter jusqu'à quinze développeurs d'utiliser les « feature flags » à grande échelle, ce qui permet d'éliminer les difficultés ordinaires posées par les flags, comme la dette technique et les problèmes de gouvernance. La version communautaire de gestion des fonctionnalités de CloudBees comprend des fonctionnalités de niveau entreprise, comme les approbations de flags, l'analyse de leurs cycles de vie, le proxy de relais, les webhooks, les logs d'audit, la planification des flags et l'accès complet aux nombreux kits de conception de logiciels de CloudBees.

En plus d'offrir des fonctionnalités d'outils perfectionnés aux équipes de développeurs, cette extension du système de gestion des fonctionnalités de CloudBees permet d'atteindre mensuellement les nombres de 250 000 utilisateurs actifs côté client et de 100 millions d'impressions. La version communautaire de gestion des fonctionnalités de CloudBees s'intègre également aux plateformes Jenkins et CloudBees pour une visibilité accrue des « feature flags » dans le cadre d'une intégration et de pipelines de livraison en continu.

La version communautaire de gestion des fonctionnalités de CloudBees intervient dans le contexte du soutien apporté par la société aux projets des développeurs et à la modernisation de leurs outils, et se base sur le soutien existant au projet Jenkins et à la « Continuous Delivery Foundation ».

