Microviable Therapeutics annonce un investissement de 1,5 million d'euros pour faire avancer le développement de ses produits biothérapeutiques dérivés du microbiote





Microviable Therapeutics SL, une société de biotechnologie en phase préclinique spécialisée dans la mise au point de médicaments biologiques oraux basés sur des produits dérivés du microbiote, a annoncé qu'elle allait bénéficier d'un financement d'amorçage de 1,5 million d'euros de la part du groupe médical privé Inmunomet Intolerancia y Disbiosis SL.

Microviable utilisera ce financement d'amorçage pour renforcer sa plateforme de développement thérapeutique et faire aboutir sa gamme de produits en phase clinique. MVT-201, son principal produit, est en cours d'évaluation préclinique et obtient des résultats positifs. Il s'agit d'un médicament biologique unique en son genre basé sur le microbiote complet (HiPMTM) et destiné à des cibles thérapeutiques non divulguées. La plateforme de développement de produits dérivés du microbiote comprend également des consortiums de bactéries conçus et définis rationnellement qui pourront encore évoluer grâce à ce financement.

Cet investissement permettra à Microviable de consolider sa croissance et ses travaux axés sur ces traitements tout en lui donnant la possibilité d'élargir ses installations et d'accroître ses effectifs.

« Nous sommes vraiment ravis pour l'avenir de Microviable et reconnaissants de pouvoir créer des solutions inédites dans le domaine des soins de santé en ayant pour objectif ultime d'améliorer la qualité de vie des patients », a déclaré le Dr Claudio Hidalgo Cantabrana, cofondateur et PDG de Microviable. « Nous souhaitions un partenaire stratégique qui partagerait notre vision de l'utilisation des médicaments biologiques dérivés du microbiote pour traiter les patients et qui nous apporterait du capital intelligent, et Inmunomet répond à toutes nos attentes. »

Inmunomet est un groupe médical privé spécialisé dans les troubles liés aux intolérances et à la dysbiose intestinale, et caractérisé par une expérience de longue date dans le domaine clinique. Grâce à cet investissement, Inmunomet cherche à influer sur la croissance de Microviable en étant à la pointe en matière de mise au point de solutions inédites basées sur des produits biothérapeutiques dérivés du microbiote. Inmunomet n'apporte pas seulement un financement, mais également du capital intelligent et des synergies cliniques, ainsi qu'un accès aux besoins cliniques concrets pour relever les besoins de santé humaine encore non satisfaits, ce qui correspond parfaitement à l'objectif de Microviable.

À propos de Microviable

Dérivée du Conseil national de recherche espagnol en 2016, Microviable Therapeutics SL est axée sur la mise au point de technologies et de produits thérapeutiques inédits à partir du microbiote. Ces dernières années, Microviable a lancé un produit révolutionnaire d'échantillonnage du microbiote qui a pris de l'ampleur de manière exponentielle, jusqu'à se muer en marché international avec des clients dans quinze pays. La société a par ailleurs créé une technologie unique de stockage de microbiote humain à applications thérapeutiques en aval. Actuellement, la plateforme de Microviable et sa vaste collection exclusive de cultures bactériennes diversifiées ont permis le développement de deux produits différents : un produit unique en son genre de microbiote complet et des consortiums bactériens définis rationnellement.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 14:25 et diffusé par :