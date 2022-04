Avis aux médias - Le ministre Vandal fera une annonce importante sur les emplois et la croissance, l'air pur et les véhicules à émission zéro au Manitoba

L'honorable Daniel Vandal, ministre de PrairiesCan, ministre des Affaires du Nord et ministre de CanNor, prononcera un discours sur les emplois et la croissance et fera une annonce de financement à Winnipeg....

En juillet dernier, la société d'État RECYC-QUÉBEC et La Ruche, organisme spécialisé en financement participatif, lançaient le Fonds Moins c'est + (FMC+) pour propulser des projets de réduction à la source, de réemploi et d'adoption de pratiques...