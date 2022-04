L'ancien partenaire commercial de Mike Tyson et CEO d'Iron Mike Productions lance ProBox TV, en collaboration avec Roy Jones Jr., Juan Manuel Marquez, Antonio Tarver et Paulie Malignaggi





La plateforme de streaming tous-boxe est disponible sur www.ProBoxTV.com et dans les app stores partout dans le monde

TAMPA, Fla., le 19 avril 2022 /CNW/ - ProBoxTV ("ProBox" ou l'"Entreprise") a été lancé aujourd'hui en tant que première et unique entreprise mondiale de streaming sportif et de médias dédiée exclusivement au sport de la boxe professionnelle. ProBox est fondée par Garry Jonas - qui était auparavant le fondateur et le CEO d'Iron Mike Productions aux côtés de Mike Tyson - en collaboration avec les légendaires Roy Jones Jr, Juan Manuel Marquez, Antonio Tarver et Paulie Malignaggi. La mission de ProBox est d'offrir aux vrais fans de boxe une expérience améliorée lorsqu'ils regardent et suivent ce sport, le tout pour un prix mensuel nominal de 1,99$.

"Le sport de la boxe dans son état actuel est sous-performant, comme en témoigne le déclin de l'audience de ce sport et la popularité comparative de l'UFC", a déclaré Jonas. "Notre objectif est d'offrir aux fans de boxe ce qu'ils veulent, c'est-à-dire un meilleur contenu et un meilleur prix. Les fans ne disposaient pas d'une "chaîne de boxe" entièrement consacrée à ce sport et garantissant un contenu constant de haute qualité. Avec l'introduction de ProBox, nous démontrons notre volonté de résoudre ces problèmes à une échelle mondiale sans précédent."

Grâce à l'application et au site Web ProBox ( www.ProBoxTV.com ), les abonnés peuvent suivre en continu des événements de boxe en direct, de niveau égal et à forte intensité, et accéder à un large éventail de contenu de soutien de première qualité. Le menu de contenu en direct de ProBox comprendra initialement une série de Future Stars (ou prospects) et une série de Contenders, ainsi que des événements ponctuels de première et de championnat. La bibliothèque de contenus de soutien de ProBox proposera initialement des podcasts, des actualités et des talk-shows, ainsi que des ProBox Originals, qui comprendront des contenus sur les coulisses et "dans le gymnase", ainsi que des documentaires et d'autres productions développées en interne dans les studios de ProBox à Tampa, en Floride. Tous les contenus en direct et de soutien de ProBox seront commentés par les fondateurs de l'entreprise: Roy Jones Jr, Juan Manuel Marquez, Antonio Tarver et Paulie Malignaggi.

"Les vrais amateurs de boxe doivent découvrir ProBox", a déclaré l'ancien champion du monde Roy Jones Jr. "Nos événements mettent en vedette des prospects et des combattants du monde entier qui se BATTENT vraiment. Avec moi, Juan, Tarver et Paulie au bord du ring pour suivre l'action et emmener les fans dans les coulisses, les abonnés de ProBoxTV peuvent s'attendre à vivre une toute nouvelle expérience en regardant et en suivant ce sport."

Dans le cadre du dévouement sans faille de l'Entreprise envers les fans, ProBox a développé son modèle économique afin de garantir un produit de la plus haute qualité au coût le plus bas possible pour le consommateur. Plutôt que de recourir à un modèle de paiement à la séance dépassé et trop cher, ProBox s'appuie sur un modèle d'abonnement mensuel dont le prix est de 1,99$.

"Nous sommes dédiés aux meilleurs intérêts des fans, donc notre philosophie du contrôle de qualité est simple: seulement de bons combattants dans de grands combats", a ajouté Jonas. "Les coureurs, les détenteurs et les puncheurs à faible volume ne sont pas bienvenus chez ProBox. Nous exigeons des combats d'action équilibrés, et nous insistons pour offrir ce contenu de haute qualité aux millions de fans de boxe du monde entier pour un prix mensuel nominal et abordable pour tous."

L'application ProBox est disponible dans le monde entier dans tous les principaux app stores et sur tous les principaux appareils. Veuillez consulter www.ProBoxTV.com pour plus d'informations, ou suivez-nous sur Instagram , Twitter , YouTube , et Reddit .

À PROPOS DE PROBOX TV

