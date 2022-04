Programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec - LE MINISTRE LAMONTAGNE ANNONCE 16 PROJETS POUR LUTTER CONTRE L'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE ET RÉDUIRE LE GASPILLAGE ALIMENTAIRE





QUÉBEC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, en présence de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, annonce 16 projets financés par le programme des infrastructures du réseau des Banques alimentaires du Québec. Ce programme a pour objectif de permettre les investissements les plus urgents comme la construction, l'agrandissement ou l'aménagement de nouveaux locaux et de poser un diagnostic sur les besoins en infrastructures.

Rappelons que le gouvernement du Québec a annoncé le 6 décembre dernier une aide financière de trois millions de dollars aux Banques alimentaires du Québec pour déployer son programme d'aide. À titre d'exemple, Moisson Estrie a à ce jour reçu 162?000 $ sur des investissements totalisant 231?000 $. Au cours de la prochaine année, ces sommes serviront à aménager un espace pour l'entreposage de denrées.

Ainsi, les membres des Banques alimentaires du Québec seront davantage capables de transformer et de distribuer des denrées aux bénéficiaires. En plus de lutter contre l'insécurité alimentaire et la pauvreté, le réseau contribuera à la réduction du gaspillage alimentaire, deux objectifs qui figurent parmi les priorités du gouvernement.

«?Le gouvernement a très à coeur de venir en aide aux plus vulnérables. Les Banques alimentaires du Québec et Moisson Estrie jouent un rôle de premier plan en matière d'aide à la population. Le réseau contribue également à la lutte contre le gaspillage alimentaire, un enjeu qui me touche particulièrement. C'est une fierté de voir l'ensemble des projets d'investissement se concrétiser et d'améliorer ainsi la capacité de traitement du réseau.?»

M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches et ministre responsable de la région du Centre-du-Québec

«?Aucun milieu n'est à l'abri de l'insécurité alimentaire et de la pauvreté. Dans une société aussi choyée que la nôtre, il est intolérable que des personnes souffrent de la faim. À cet égard, Moisson Estrie remplit une mission vitale. En plus de permettre à de nombreuses familles de mettre de la nourriture sur leur table, l'organisme participe à la préservation de l'environnement en réduisant les pertes et le gaspillage alimentaires.?»

Mme Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

«?Je suis heureux de dévoiler les projets sélectionnés dans le cadre de l'appel de projets pour le programme des infrastructures. Cet appui du gouvernement permettra le développement de services afin de répondre à la demande grandissante en aide alimentaire depuis le début de la crise sanitaire et maintenant avec l'inflation.?»

M. Martin Munger, directeur général des Banques alimentaires du Québec

«?Afin de mieux répondre à l'augmentation des demandes d'aide alimentaire, notre projet a deux objectifs principaux : augmenter notre capacité d'entreposage d'aliments frais et améliorer notre espace de transformation alimentaire.?»

Mme Geneviève Côté, directrice générale de Moisson Estrie

L'appel de projets réalisé par les Banques alimentaires du Québec a permis de financer 16 projets dans 11 régions administratives du Québec.

Sur les 16 projets financés, 15 ont soumis des dépenses admissibles pour du matériel d'entreposage et/ou de transformation, 13, pour des frais de construction et 10, pour des services professionnels. Deux projets utiliseront l'aide financière pour acquérir un terrain et trois autres, pour acheter un bâtiment.

Depuis 1988, les Banques alimentaires du Québec contribuent à nourrir les quelque 600?000 personnes qui ont besoin d'aide alimentaire chaque mois.

Le réseau des Banques alimentaires du Québec est constitué de 19 membres Moisson et de 13 membres associés.

Le réseau est présent dans toutes les régions et dessert près de 1?200 organismes locaux.

BÉNÉFICIAIRE RÉGION ADMINISTRATIVE Centre communautaire Pro-Santé Capitale-Nationale Centre d'action bénévole de Port-Cartier Côte-Nord Centre de bénévolat Vallée-de-l'Or Abitibi-Témiscamingue Collectif Aliment-Terre Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Entraide Communautaire des Îles Gaspésie-Îles-de-la-Madeleine Moisson Beauce Chaudières-Appalaches Moisson Estrie Estrie Moisson Kamouraska Bas Saint-Laurent Moisson Lanaudière Lanaudière Moisson Mauricie-Centre-du-Québec Mauricie et Centre-du-Québec Moisson Mitis Bas Saint-Laurent Moisson Outaouais Outaouais Moisson Québec Capitale-Nationale Moisson Rive-Sud Montérégie Moisson Sud-Ouest Montérégie SOS Dépannage/Moisson Granby Estrie

