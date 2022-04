Lancement de la version printanière de « Jiangsu Glimpses » par Charm of Jiangsu au printemps, une rencontre entre fleurs et thé





NANJING, Chine, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- En avril 2022, le magazine culturel et touristique anglais « Jiangsu Glimpses », produit par le Centre mondial de communication « Charm of Jiangsu », a lancé une nouvelle version printanière qui recommande d'intéressantes coutumes folkloriques printanières, de beaux musées et des itinéraires amusants dans le Jiangsu.

Ce que l'hiver prend d'ici, le printemps le rendra. Ce verset classique de Heine est particulièrement évident dans « Charm of Jiangsu ». Après un hiver de dormance, les fleurs du mont Meihua à Nanjing bourgeonnent, le thé Biluochun s'étend sur le mont Xishan à Suzhou, l'Artemisia Selengensis et la Kalimeris Indica émergent du sol, et les poissons-globes ressentent également la chaleur de la rivière printanière. Lorsque le printemps arrivera dans le Jiangsu, les gens verront les belles fleurs, le thé et la nourriture du printemps.

C'est devenu une habitude pour les touristes chinois de venir dans le Jiangsu pour voir des fleurs au printemps. La fleur de la ville de Nanjing est la fleur de prunier, qui brille sur le mont Meihua près du mausolée Sun Yat-sen ; le site pittoresque Yuantouzhu du lac Taihu est l'un des trois principaux sites d'observation des cerisiers en fleurs dans le monde, également une histoire d'amitié sino-japonaise ; la fleur de colza à Taizhou Xinghua Duotian est l'une des quatre grandes mers de fleurs dans le monde ; Yancheng Dafeng Holland Flower Sea est connu comme le « meilleur site pittoresque de tulipes » ; Yangzhou Marco Polo Flower World possède le plus grand tapis de fleurs du monde ; « Natian Flower Sea » est situé dans le parc forestier national de Santai Mountain, Suqian, Jiangsu, qui comprend 612 champs de fleurs « cousus » ensemble... Le printemps vient et pousse sur les branches de ces fleurs, libérant le parfum unique du printemps dans le sud du fleuve Yangtze.

Le thé est un autre cadeau qui vient avec le printemps de Jiangnan. Chaque bourgeon qui germe au printemps se réveille sur les montagnes du Jiangsu, rendant les scènes printanières savoureuses et admirables. De nombreux thés aux noms poétiques proviennent tous du Jiangsu, comme le thé Biluochun de Suzhou, le thé Yuhua de Nanjing, le thé blanc de Liyang, le thé Yangxian de Yixing, le thé Lvyangchun de Yangzhou et le thé Changqing de Maoshan. Pendant cette période, le champ de thé peut non seulement produire des thés de qualité, mais est également un endroit agréable où les touristes peuvent se promener. Les théiers sont plus sélectifs que les humains dans le choix de leur site de plantation. De nos jours, les gens suivent les traces de la découverte du thé et profitent de services à guichet unique dans le Jiangsu, notamment le transport, l'hébergement, les visites et la nourriture. En plus des champs de thé, les touristes peuvent également se promener dans les maisons de thé, les parcs paysagers, les villages pittoresques, les usines de thé modernes et les musées du thé environnants.

Au printemps dans le Jiangsu, les touristes ne doivent pas manquer les aliments frais tels que le Qingtuan et la viande fraîche conservée et braisée. En outre, la quenouille Huai'an Kaiyang, le poisson-globe de Yangzhou et la palourde de rivière de la « Ville de la gastronomie », ainsi que les légumes sauvages de saison tels que le Cédrèle de Chine, la Kalimeris Indica et l'Artemisia Selengensis sont très appropriés pour profiter au printemps.

Pour les paysages printaniers magnifiques et intéressants du charmant Jiangsu à travers l'appréciation et la dégustation, veuillez consulter le magazine culturel et touristique anglais « Jiangsu Glimpses » : https://www.jnsheji.cn/book/UxknPlftgI .

