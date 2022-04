Monument Re a conclu un contrat de réassurance avec Countrywide





Monument Re a annoncé avoir conclu un contrat de réassurance avec Countrywide Assured PLC (« Countrywide »), une filiale de Chesnara plc.

Manfred Maske, PDG de groupe chez Monument Re, s'est exprimé en ces termes : « C'est un plaisir de collaborer avec Chesnara et Countrywide, et de conclure cet accord de réassurance de rentes avec Countrywide. »

À propos de Monument Re

Monument Re Limited est une société de réassurance et holding d'assurance, présente aux Bermudes, en Irlande, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, à Guernesey et sur l'île de Man, avec des filiales en Espagne, en Italie et en Allemagne. Monument Re exerce ses activités en tant que réassureur et acquéreur de portefeuilles européens à forte intensité d'actifs. Grâce à cette stratégie, Monument Re assume les risques liés aux actifs et exploite efficacement ces entreprises ou portefeuilles avec des risques calculés.

Monument Re fait l'objet d'une Surveillance de groupe, de la part de l'Autorité monétaire des Bermudes.

Pour en savoir plus, veuillez consulter www.monumentregroup.com.

À propos de Chesnara plc

Chesnara est un organisme de retraite et de prévoyance, coté à la Bourse de Londres. La société gère près de 960 000 polices et exerce ses activités sous le nom de Countrywide Assured au Royaume-Uni, de The Waard Group et Scildon aux Pays-Bas, et de Movestic en Suède. De plus amples informations sont disponibles sur le site Web de la Société (www.chesnara.co.uk).

