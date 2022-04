Vrbo constate un grand empressement à réserver des propriétés de vacances pour l'été





Les données démontrent que la demande pour l'été surpasse la vague de réservation hâtive de l'année dernière.

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW/ - De nouvelles données recueillies par Vrbo® indiquent que l'engouement quant à la réservation de propriétés de vacances se manifeste plus tôt que jamais.

Après une flambée hâtive sans précédent de la demande l'année dernière, l'empressement à réserver des propriétés de vacances pour l'été est encore plus marqué en 2022. La demande pour des propriétés Vrbo pour la saison estivale à venir surpasse déjà celle de l'année dernière de près de 15% [1], et certaines des destinations les plus populaires pour des vacances d'été, notamment Huntsville et le comté de Prince Edward en Ontario, ainsi que Parksville en Colombie-Britannique (sur l'île de Vancouver), comptent déjà moins de 30 % de propriétés disponibles en juillet [2].

« En 2021, la hausse importante de la demande est survenue plus tôt qu'à l'habitude, ce qui n'avait rien de surprenant, puisque les gens convoitaient des propriétés privées qui leur permettaient de garder une certaine distance physique », a souligné Mary Zajac, porte-parole de Vrbo. « Alors que les mesures s'assouplissent partout au Canada, il s'avère que les familles continuent de réserver plus à l'avance que jamais, et rien n'indique que cette tendance s'essoufflera en 2022 ni au-delà. »

En plus de l'assouplissement des mesures mises en place durant la pandémie, d'autres facteurs pourraient contribuer à cet engouement hâtif quant à la réservation de propriétés de vacances, dont les suivants :





Avoir manqué sa chance l'année dernière. En raison de la hausse précoce de la demande pour la réservation de propriétés de vacances pour l'été, certains voyageurs ont manqué l'occasion de réserver leur propriété Vrbo idéale dans leur destination de vacances préférée. Ayant appris de leur expérience, bon nombre de voyageurs réservent leurs vacances estivales encore plus tôt qu'à l'habitude.





La complexité entourant la gestion des restrictions relatives aux voyages internationaux et les exigences en matière de dépistage de la COVID-19 au cours de la dernière année a incité les familles à opter pour des vacances au pays. Comme certains pays commencent à lever les restrictions imposées, certaines personnes se remettent à réserver des voyages à l'étranger. En effet, la demande provenant des États-Unis pour la location de propriétés de vacances Vrbo au pour cet été atteint presque les niveaux enregistrés avant la pandémie Le retour des événements publics. Depuis le début de la pandémie, d'innombrables festivals de musique, de conférences, de congrès et de courses de grande envergure ont été annulés dans tout le pays. Les événements populaires pourront enfin avoir lieu cette année, et de nombreux organisateurs d'événements acceptent les billets et les inscriptions des personnes qui devaient initialement y participer. Les personnes qui n'ont pas pu profiter de ces événements depuis les deux dernières années sont très enthousiastes à l'idée de pouvoir enfin y assister et sont motivées à voyager, ce qui contribue à stimuler la demande.

Bien que plusieurs propriétés de vacances soient déjà réservées dans les destinations estivales populaires, les familles peuvent encore trouver des propriétés pour faire une escapade cet été grâce à quelques conseils et astuces. Les familles qui n'ont pas encore choisi leur destination de vacances peuvent se tourner vers un endroit offrant beaucoup d'options en matière de disponibilité. Par exemple, de nombreuses destinations au Canada et dans la province de Québec comptent une tonne de propriétés de vacances disponibles en juillet, dont [2] :

La demande pour les propriétés Vrbo diminue généralement après le plus fort de la saison estivale. Ainsi, les familles dont les dates de voyage sont flexibles peuvent rechercher des propriétés de vacances disponibles en août ou en septembre, lorsque l'affluence diminue. Effectuer une recherche sur le site de Vrbo sans préciser de dates peut ouvrir la porte à plus d'options. Les familles peuvent donc commencer par trouver la propriété de vacances qui leur convient, puis consulter le calendrier pour réserver en fonction des disponibilités.

Vrbo propose également un outil pour aider les familles à rechercher des propriétés dans des endroits populaires où les propriétés de vacances offrent des disponibilités limitées. Les résultats de recherche dans ces destinations de vacances incluront une foule d'autres propriétés disponibles si les voyageurs sont enclins à modifier leurs dates de séjour d'une journée ou d'une semaine.

[1] : Selon la demande pour des propriétés de vacances au Canada sur Vrbo du 1er juin au 31 août 2022 comparativement à la période du 1er juin au 31 août 2021 (en date du 28 février 2022).

[2] : Selon la demande pour des propriétés de vacances au Canada sur Vrbo du 1er au 31 juillet 2022 (en date du 4 avril 2022).

[3] : Selon la demande provenant de voyageurs des États-Unis pour des propriétés de vacances au Canada sur Vrbo du 1er juin au 31 août 2022 comparativement à la période du 1er juin au 31 août 2019 (en date du 28 février 2022).

