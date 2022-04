La ministre Hutchings souligne les engagements pris dans le budget de 2022 en vue d'accroître la remise de prêt d'études pour les médecins et le personnel infirmier travaillant dans les communautés rurales et éloignées





BRANDON, MB, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Aujourd'hui, la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, était de passage à Brandon, au Manitoba, pour souligner les engagements pris dans le budget de 2022 en vue d'accroître la remise de prêt d'études pour les médecins et le personnel infirmier travaillant dans les communautés rurales et éloignées.

En raison de la pénurie de médecins et de personnel infirmier, beaucoup trop de communautés rurales et éloignées n'ont toujours pas les soins de santé primaires dont elles ont besoin. Pour remédier à cette pénurie, le gouvernement du Canada propose une remise de prêt d'études aux médecins et au personnel infirmier travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies, y compris dans le Nord.

Afin d'aider à attirer davantage de travailleurs de la santé dans les communautés qui en ont le plus besoin, le budget de 2022 propose d'accorder un financement de plus de 33 millions de dollars pour augmenter de 50 % le montant maximal de remise des prêts d'études canadiens. Cette mesure se traduira par une remise de prêt d'études pouvant atteindre 30 000 $ pour le personnel infirmier et 60 000 $ pour les médecins travaillant dans des communautés rurales ou éloignées mal desservies. Le gouvernement entreprend également une étude afin de s'assurer que la définition de communautés rurales dans le cadre du programme n'exclut pas de communautés dans le besoin.

Le budget de 2022 facilitera l'accès en temps opportun des Canadiens aux soins de santé dont ils ont besoin et fera en sorte qu'il sera plus abordable pour les travailleurs de la santé d'oeuvrer dans ces communautés mal desservies.

Citations

« Le budget de 2022 vise à faire croître notre économie, à créer de bons emplois et à bâtir un Canada où personne n'est laissé pour compte. Notre plan est responsable et réfléchi, et il se traduira par un plus grand nombre de logements et d'emplois bien rémunérés pour les Canadiens, un air plus pur et une eau plus propre pour nos enfants, et une économie plus forte et plus résiliente pour les années à venir. »

- La vice-première ministre et ministre des Finances, l'honorable Chrystia Freeland

« Beaucoup trop de communautés rurales, notamment au Manitoba et à Terre-Neuve-et-Labrador, n'ont toujours pas accès aux soins de santé primaires dont elles ont besoin, étant donné qu'il est nettement plus difficile d'avoir accès à un docteur en milieu rural qu'en milieu urbain. Nous savons qu'il faut prendre des mesures pour remédier à cette pénurie. Les engagements pris dans le budget de 2022 permettront de nous assurer que tous les Canadiens vivant et travaillant dans les communautés rurales et éloignées ont accès aux soins de santé qu'ils méritent d'avoir. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

Faits en bref

Pour appuyer les communautés rurales du Canada , le budget de 2022 propose :

, le budget de 2022 propose : un financement de 26,2 millions de dollars sur quatre ans, à compter de 2023- 2024, et de 7 millions de dollars par la suite, en vue d'augmenter le montant de remise des prêts d'études canadiens pour les médecins et le personnel infirmier travaillant dans les communautés rurales et éloignées.

de 7 millions de dollars par la suite, en vue d'augmenter le montant de remise des prêts d'études canadiens pour les médecins et le personnel infirmier travaillant dans les communautés rurales et éloignées. En 2019-2020, près de 5 500 médecins et membres du personnel infirmier travaillant dans des communautés mal desservies ont profité du programme de remise de prêt d'études.

Au nombre des autres mesures prévues dans le budget de 2022 pour s'assurer de soins de santé publique solides, mentionnons :

un financement de 1,2 milliard de dollars aux provinces et aux territoires dans le cadre de l' Accord sur la relance sécuritaire dans le but de renforcer la capacité en soins de santé;

dans le but de renforcer la capacité en soins de santé;

un soutien de 600 millions de dollars aux soins de santé mentale novateurs pour les Canadiens;



un supplément de 6,5 milliards de dollars au Transfert canadien en matière de santé pour aider les provinces et les territoires à répondre à la pandémie.

