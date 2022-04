CATL lance son premier service de remplacement de batterie EVOGO à Xiamen





NINGDE, Chine, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le 18 avril, CATL a officiellement lancé ses services de remplacement de batterie EVOGO à Xiamen, dans la province du Fujian, dans le sud-est de la Chine. Xiamen devient ainsi la première ville EVOGO au monde.

Les quatre premières stations d'échange rapide des batteries en activité sont situées dans les districts de Siming, de Huli et de Haicang à Xiamen. Le nombre de stations d'échange rapide des batteries à Xiamen devrait passer à 30 d'ici la fin de l'année, ce qui permettra aux automobilistes de toute l'île de Xiamen d'en trouver une dans un rayon de 3 km. La solution d'échange de batterie EVOGO permettra aux utilisateurs de véhicules électriques de dire adieu aux inconvénients associés au ravitaillement en carburant, tout en donnant les moyens à ceux qui n'ont pas d'espace de stationnement pour les véhicules électriques de profiter eux aussi du plaisir de conduire un véhicule électrique.

À l'heure actuelle, il est possible de louer un bloc Choco-Seb pour 399 yuans par mois. Ce tarif sera ajusté automatiquement selon les différents niveaux de consommation d'énergie des utilisateurs. La capacité de chargement du service d'échange de batterie à la station est presque la même que celle du service de chargement rapide, et elle est sujette à un réglage dynamique selon l'emplacement de la station et les plages horaires. La solution d'échange de batterie EVOGO de CATL permettra à un plus grand nombre d'utilisateurs de véhicules électriques d'avoir accès à une expérience de ravitaillement pratique.

Contemporary Amperex Energy Service Technology Ltd. (CAES), filiale en propriété exclusive de CATL, a établi une collaboration globale mutuellement profitable avec de multiples partenaires par l'entremise de sa stratégie de partenariat avec la ville. Toutes les parties impliquées ont uni leurs forces pour coopérer dans les domaines de la technologie, des ressources et des services afin de faciliter la construction d'un réseau d'échange de batterie et de promouvoir les modèles de véhicules EVOGO à Xiamen.

Dans l'avenir, CATL s'associera à d'autres partenaires pour lancer davantage de modèles de véhicules EVOGO et fournir des services EVOGO dans un plus grand nombre de villes. Allons-y avec EVOGO.

