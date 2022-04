AÏD MOUBARAK?! LA BAIE LANCE UN GUIDE CADEAUX ET DES CARTES-CADEAUX AYANT POUR THÈME L'AÏD EL-FITR ET ANNONCE DES PARTENARIATS AVEC DES INFLUENCEUSES EN VUE DES FESTIVITÉS DE MAI





L'Aïd el-Fitr approche à grands pas, et La Baie est heureuse de présenter un merveilleux guide cadeaux qui facilitera vos préparatifs pour cette occasion spéciale. Conçu en collaboration avec trois influenceuses canadiennes, Hawa Baledio (@hawabaledio), Anam Lone (@myinspiredhome) et Saira Arshad (@shazaira), le guide est une source d'inspiration pour ceux qui offriront des cadeaux (et ceux qui les recevront?!), les hôtes et les célébrants. En plus des cartes virtuelles offertes à labaie.com, le guide propose une nouveauté cette année : des cartes-cadeaux à feuille d'or en relief, les plus récentes de nos cartes-cadeaux plus durables.

L'Aïd el-Fitr, qui signifie « fête de la rupture du jeûne » marque la fin du ramadan, le neuvième mois du calendrier islamique, également connu comme le mois du jeûne, de la prière, de la réflexion et de la communauté pour les musulmans du monde entier. C'est un moment joyeux, partagé avec la famille et les amis, musulmans ou non, qui permet de manifester sa reconnaissance et sa gratitude tout en aidant les personnes dans le besoin.

« Je suis ravie de célébrer à nouveau l'Aïd el-Fitr avec La Baie et de vous proposer ces cadeaux soigneusement sélectionnés », déclare Saira Arshad. « Le Canada est un pays où le multiculturalisme est important et chaque article du guide cadeaux a été choisi par La Baie dans le but de célébrer la croissance spirituelle et les bénédictions reçues tout au long du mois sacré du ramadan. »

« Après mon déménagement au Canada, l'ambiance de l'Aïd el-Fitr me manquait beaucoup. Il est devenu évident pour moi qu'il est plus important que jamais de garder vivantes les petites traditions et de revivre l'ambiance spéciale de la fête », mentionne Anam Lone. « Aujourd'hui, je suis vraiment heureuse quand je vois des détaillants comme La Baie reconnaître l'Aïd el-Fitr et aider les musulmans canadiens à célébrer cette journée. »

« Parmi notre clientèle, notre personnel et les communautés au sein desquelles nous exerçons nos activités, un grand nombre de personnes observent l'Aïd el-Fitr, et La Baie souhaite soutenir et célébrer ces occasions qui nous rapprochent tous », affirme Laura Janney, marchande en chef à La Baie. « Ce guide de qualité offre une expérience de magasinage incomparable qui incitera à la découverte et suscitera de la joie chez toux ceux qui respectent les traditions de l'Aïd el-Fitr afin que les Canadiens puissent passer plus de temps à se concentrer sur ce qui compte le plus : l'amour, la joie et la célébration. »

« L'Aïd el-Fitr célèbre la fin du mois sacré du ramadan, mais dans ma culture, au Sénégal, il met également l'accent sur le pardon et la réconciliation », rappelle Hawa Baledio. « Voir mon père réunir mes frères et mes cousins pour aller livrer aux moins fortunés de la nourriture qu'il avait expressément choisie fait partie des plus précieux souvenirs de mon enfance liés à l'Aïd el-Fitr. J'espère que d'autres entreprises imiteront La Baie afin de faire connaître cette fête et de la célébrer avec les 1,8 milliard de musulmans du monde entier. »

L'assortiment de cadeaux sélectionnés pour l'Aïd el-Fitr est maintenant offert à labaie.com. Pour encore plus d'inspiration, suivez Hawa, Saira et Anam sur Instagram. Elles présentent certaines de leurs traditions et de leurs tenues préférées, en plus de prodiguer des conseils de décoration. Et tous les produits dont elles parlent sont offerts à La Baie?!

