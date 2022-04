LA SUITE LOGICIELLE SICONIAtm DE SAGEMCOM SELECTIONNEE PAR LE DISTRIBUTEUR D'ELECTRICITE SUISSE GROUPE E POUR SON DEPLOIEMENT DE COMPTEURS INTELLIGENTS





Le 7 mars 2022, Sagemcom a été sélectionné par Groupe E pour la livraison de sa suite logicielle SICONIAtm composée de :

- Un " Head-End System (HES) multi-énergie et évolutif ", intégrant un système de gestion des clés (KMS) basé sur un module de sécurité matériel (HSM) conforme aux normes de sécurité industrielles les plus récentes, et à toutes les exigences de sécurité en vigueur en Suisse ;

- Un " Meter Data Management System (MDMS) basé sur la technologie Big Data" comprenant des fonctions d'analyse, de Business Intelligence et d'intégration avancée avec l'écosystème des Systèmes d'Information de Groupe E, y compris SAP.

"Nos outils numériques permettent de collecter, traiter et valoriser les données de comptage dans des réseaux de plus en plus complexes ", a déclaré M. Eric RIEUL, Directeur Général de Sagemcom Energy & Telecom. " En tant qu'entreprise à mission, Sagemcom est pleinement engagée pour une transition énergétique propre et durable. Partageant ensemble ces valeurs, nous sommes très fiers de soutenir Groupe E en fournissant notre solution de comptage intelligent de bout en bout. Ce projet à grande échelle est le début de notre épopée Smart Grid en Suisse et de notre partenariat à long terme avec Groupe E".

En plus des services de « Meter-to-cash », la suite logicielle SICONIAtm de Sagemcom (HES, MDMS) permettra à Groupe E d'innover en mettant en place de nombreux services et cas d'usages sur le réseau électrique, tels que la gestion des ressources énergétiques distribuées (ressources d'énergie renouvelable, bornes de recharge de Véhicules électriques, etc.), l'amélioration des services de flexibilité, la gestion de l'autoconsommation individuelle ou groupée, l'amélioration de la qualité de fourniture et d'autres services orientés réseau. Avec la numérisation du réseau basse tension, Sagemcom et Groupe E visent par la suite à améliorer la gestion du réseau avec des services d'Analytics.

"Le déploiement des compteurs intelligents représente une étape clé dans le processus de décarbonisation. En ce sens, nous sommes convaincus que Sagemcom est le meilleur partenaire pour nous aider à mener à bien notre mission et accompagner nos clients dans leur transition énergétique", a déclaré M. Jacques MAURON, Directeur Général de Groupe E.

Dans le cadre de l'offre « Managed Services » de Sagemcom, la solution sera livrée à Groupe E en mode SaaS (Software-as-a-Service), Sagemcom se chargeant de l'hébergement et de la supervision informatique, de la gestion de la sécurité et des services de support et de maintenance pour permettre à Groupe E de se focaliser sur l'exploitation métier de la solution.

Ce projet durera sur une durée minimale de 8 ans et couvrira les zones de service de Groupe E dans les cantons de Fribourg, Vaud et Neuchâtel.

A propos de Sagemcom

Partout dans le monde, grâce aux solutions innovantes conçues et fabriquées par ses équipes, Sagemcom permet au plus grand nombre d'accéder au haut débit Internet, aux divertissements, et à une énergie maîtrisée. « Entreprise à mission » depuis janvier 2022, Sagemcom fait en sorte que la conception, la fabrication et l'utilisation de ces solutions soient faites de manière durable, dans le respect d'engagements environnementaux et sociétaux connus et partagés par l'ensemble de ses équipes, partenaires et parties prenantes.

Le groupe Sagemcom, en LBO depuis son carve-out avec Safran en 2008, est entré en 2019 dans son quatrième LBO, avec Charterhouse comme actionnaire majoritaire. Sagemcom est détenu à 30% par ses salariés, réalise plus un chiffre d'affaires de plus de 2,2 milliards d'euros, est leader mondial sur ses marchés, est profitable depuis sa création et en croissance continue depuis 2016.

