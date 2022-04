Sierra Wireless s'allie à Orange Wholesale France





Sierra Wireless (NASDAQ: SWIR) (TSX: SW), leader mondial de la fourniture de solutions IoT, a annoncé aujourd'hui son nouveau partenariat avec Orange Wholesale France, renforçant ainsi son accès à un réseau global et à une couverture cellulaire à travers l'Europe.

Sierra Wireless a démarré son partenariat avec Orange Wholesale France dès 2021 pour développer le service de connectivité rendu à ses clients IoT. Depuis, cela lui a permis de renforcer la couverture pan-européenne de son service Smart Connectivity sur sa SIM globale, disponible dans plusieurs formats physiques ainsi que sous forme de eSIM embarquée dans ses modules Ready-to-Connect.

"Notre service Smart Connectivity offre une couverture résiliente, maximise la disponibilité et procure une expansion facilitée dans de nouveaux marchés avec un accès à plus de 600 réseaux partenaires dans plus de 190 pays," a déclaré Phil Brace, PDG de Sierra Wireless. "Ce partenariat avec Orange étend non seulement notre couverture paneuropéenne, mais aussi notre accès mondial aux meilleurs réseaux en termes de vitesse, de couverture, avec un large éventail de technologies cellulaires, y compris le LPWA. Nous sommes enchantés de nous allier à Orange pour continuer à proposer à nos clients les meilleures options de connectivité."

Cet accès à une large palette de technologies cellulaires incluant le LPWA et le LTE permet aux clients, avec cette nouvelle offre, de satisfaire toute une variété de cas d'usages indépendamment des usages de données : d'une consommation modeste à moyenne dans les segments du paiement, des distributeurs ou de la recharge de véhicules électriques, à des consommations LTE soutenues pour des flux de vidéo et de surveillance, le tout sur une unique SIM globale.

"Orange est enthousiasmé par ce partenariat avec Sierra Wireless, un leader mondial de la fourniture de solutions IoT", a déclaré Bénédicte Javelot, Directrice Générale d'Orange Wholesale France. "Ensemble, nous aidons nos clients à proposer des solutions IoT de classe mondiale, innovantes et résilientes, pour des applications ayant une couverture globale et de hautes performances."

Pour plus d'informations, rendez-vous à : https://www.sierrawireless.com/products-and-solutions/iot-connectivity/smart-connectivity/

À propos de Sierra Wireless

Sierra Wireless (NASDAQ : SWIR) (TSX : SW) est un principal fournisseur de solutions IoT qui associe appareils, réseau et logiciels pour créer de la valeur dans l'économie numérique. Les entreprises dans le monde entier adoptent l'IoT pour améliorer leur efficacité opérationnelle, offrir de meilleures expériences aux clients, améliorer leurs modèles d'entreprise et créer de nouvelles sources de revenus. Qu'il s'agisse d'une solution pour aider une entreprise à connecter en toute sécurité des appareils au cloud, ou d'une solution logicielle/API pour faciliter la gestion des processus associés à des milliards d'équipements connectés, ou encore d'une plateforme pour extraire des données en temps réel afin de prendre les meilleures décisions commerciales, Sierra Wireless vous aidera à mettre au point la solution adaptée à votre secteur d'activité pour votre prochain projet en matière d'IoT. Sierra Wireless exploite un centre mondial d'opérations réseau (Global Network Operation Center, GNOC) 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours sur 365, ainsi que des centres de recherche et développement en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site www.sierrawireless.com.

Rejoignez Sierra Wireless sur le blog IoT à la page http://www.sierrawireless.com/iot-blog, sur Twitter à la page @SierraWireless, sur LinkedIn à la page https://www.linkedin.com/company/sierra-wireless et sur YouTube à la page https://www.youtube.com/SierraWireless.Sierra Wireless

« Sierra Wireless » est une marque déposée de Sierra Wireless, Inc. Les autres noms de produits ou de services mentionnés dans le présent document peuvent être des marques de commerce détenues par leurs propriétaires respectifs.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Les mots « planifier », « espérer », « croire » et autres expressions similaires utilisées dans ce communiqué de presse indiquent en général des déclarations prospectives. Ces déclarations traduisent nos attentes actuelles, mais sous-entendent également des risques et des incertitudes. Ces déclarations peuvent porter, entre autres, sur les plans et le calendrier de lancement ou d'amélioration de nos produits et services, les conditions futures du marché, les conditions d'approvisionnement, les conditions de la demande des réseaux de distribution et des clients finaux, les revenus, les marges brutes, les dépenses d'exploitation, les bénéfices et autres attentes, intentions et plans qui ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations sont sous réserve des nombreux risques et incertitudes liés à notre activité et aux marchés sur lesquels nous opérons, y compris, mais sans s'y limiter, les évolutions de la technologie et des conditions du marché et notre capacité à mettre en oeuvre notre stratégie et à développer, fabriquer et fournir avec succès de nouveaux produits et services. En raison de ces nombreux risques et incertitudes, nous ne pouvons pas garantir que les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse se réaliseront.

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 08:15 et diffusé par :