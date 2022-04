Rogers annonce la production réussie d'une vitesse de transmission symétrique par fibre optique à large bande de 8 Gbps, doublant ainsi les vitesses Internet les plus élevées au Canada





Atteinte de vitesses symétriques de 8 gigabits par seconde (Gbps) dans le cadre d'essais sur le réseau de fibre optique en laboratoire et chez le client ? une étape importante dans le parcours de l'entreprise vers la transmission à 10 Gbps

Élan de Rogers, le service Internet résidentiel le plus rapide et le plus performant au Canada*, avec des vitesses de téléchargement et de téléversement ultrarapides de 8 Gbps ? offertes à l'été 2022

TORONTO, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Chef de file de la technologie de réseau, Rogers a annoncé aujourd'hui la réussite des essais sur son réseau par fibre optique en laboratoire et chez le client pour le téléchargement et de téléversement à des vitesses allant jusqu'à 8 gigabits par seconde (Gbps), soit plus du double des vitesses Internet publiées les plus rapides de tous les principaux fournisseurs au Canada. Dans le cadre de l'engagement de l'entreprise à fournir à sa clientèle des produits et services de nouvelle génération, pouvoir offrir des vitesses de 8 Gbps rehaussera et pérennisera son service résidentiel à large bande grâce à une plus grande bande passante, ce qui facilitera encore plus la diffusion en continu, le travail, la navigation et le jeu en ligne sur encore plus d'appareils simultanément.

« Les réseaux à fibre optique sont à la base de l'élaboration de solutions de connectivité de classe mondiale pour notre clientèle, et il est essentiel que la technologie de réseau offre la fiabilité et la rapidité dont notre clientèle a besoin, a déclaré Robert Dépatie, président et chef de la direction, Services résidentiels et Affaires, Rogers Communications. Grâce à des vitesses de téléchargement et de téléversement allant jusqu'à 8 gigabits par seconde et à une technologie à fibre optique de pointe, la clientèle pourra profiter comme jamais auparavant de la télé en continu, des jeux en ligne, des vidéoconférences, de la réalité virtuelle immersive et bien plus. »

Le nouveau service Élan Internet de Rogers offrant des vitesses de téléchargement et de téléversement de 8 Gbps sera accessible à la clientèle à l'été 2022 dans certaines régions de l'Ontario, du Nouveau-Brunswick et de Terre-Neuve. Élan MC Internet de Rogers est le service Internet résidentiel le plus rapide et le plus performant au Canada, selon le classement d'umlaut, chef de file mondial de l'étalonnage des réseaux*.

Rogers s'engage à combler le fossé numérique entre les régions rurales et urbaines en effectuant les investissements nécessaires. À mesure que la technologie progresse et que Rogers franchit des étapes importantes en vue d'atteindre des vitesses de 10 Gbps, l'entreprise continue d'offrir des produits et des services de nouvelle génération à la clientèle, notamment en élargissant la portée de son réseau par fibre optique pour desservir un plus grand nombre de quartiers et de communautés. Plus récemment, Rogers a investi près de 200 millions de dollars pour élargir le service Internet par fibre optique aux domiciles et aux entreprises du Nouveau-Brunswick. Grâce au réseau de fibre optique de Rogers, qui relie directement les domiciles et les entreprises, la clientèle vivra une expérience en ligne plus rapide, plus fiable et plus réactive. De plus, avec la technologie de fibre la plus récente, toutes les installations de fibre optique auront une capacité allant jusqu'à 8 Gbps, ce qui permettra de prendre en charge plus d'appareils et de services résidentiels que jamais auparavant.

* En 2021, Rogers s'est classée première lors d'une analyse comparative des réseaux fixes à large bande effectuée par umlaut ? elle a terminé en tête pour les vitesses moyennes de téléchargement mesurées. Consultez le https://www.umlaut.com/en/benchmarking/canada

