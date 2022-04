Avis aux médias - Le ministre Roberge visitera des établissements scolaires des régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord





BAIE-COMEAU, QC, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Le ministre de l'Éducation, M. Jean-François Roberge, sera de passage dans les régions de l'Abitibi-Témiscamingue et de la Côte-Nord du 19 au 21 avril prochains. Il en profitera pour visiter quelques établissements scolaires et rencontrer des élèves, des enseignantes et enseignants ainsi que des membres du personnel scolaire et de direction des deux régions visitées.

En marge de ces rencontres, il sera disponible pour rencontrer les représentantes et représentants des médias.

