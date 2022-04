TELUS lance le premier forfait de services de diffusion en continu au pays : EnContinu+ regroupe les services Netflix Premium, Apple TV+ et discovery+ sur une même facture





TORONTO, 19 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- TELUS présente aujourd'hui EnContinu+, le premier et le seul forfait de services de diffusion en continu au pays. EnContinu+ combine Netflix Premium, Apple TV+ et discovery+ sur une même facture pour 25 $ par mois. Ce service est offert aux clients nouveaux et actuels des services mobiles de TELUS. Avec EnContinu+, les clients peuvent regarder leurs séries et leurs films préférés dans le confort de leur foyer ou lors de leurs déplacements grâce au réseau sans fil primé de TELUS offrant la meilleure expérience vidéo au pays1.



La diffusion en continu a séduit de nombreux clients en quête de choix et de valeur. Selon un récent sondage Angus Reid commandité par TELUS, près de la moitié des Canadiens utilisent trois plateformes différentes ou plus et plus de 90 pour cent des Québécois regrouperait leurs services de diffusion en continu pour économiser de l'argent, s'ils le pouvaient.2. Heureusement, avec EnContinu+, les consommateurs économiseront de l'argent et auront accès à des milliers de films et de séries télévisées sur les trois plateformes de diffusion en continu. Toute la famille y trouvera son compte, même les consommateurs les plus avertis. Vous pourrez notamment regarder M'entends-tu, une série québécoise populaire, sur Netflix, CODA, récipiendaire de trois Oscars, dont celui du meilleur film, et Ted Lasso, une comédie primée aux Emmy qui a connu un succès international, sur Apple TV+, ainsi que Introducing, Selma Blair, un documentaire encensé par la critique, sur discovery+. Le service discovery+ vous donne également accès à des centaines de séries populaires des canaux HGTV, Food Network, TLC et plus encore.

« Au cours des deux dernières années, affirme Jim Senko, président de Solutions mobiles de TELUS, nous avons regardé plus de vidéos en continu que jamais. De plus en plus, nous cherchons à simplifier notre abonnement à la diffusion en continu tout en profitant d'un divertissement de qualité supérieure à un coût moindre. À TELUS, nous avons écouté nos clients et compris qu'ils recherchaient la commodité, les économies et la simplicité. C'est pourquoi nous sommes très heureux de présenter EnContinu+, une expérience de divertissement intégrée offerte sur nos réseaux mobiles primés. D'un bout à l'autre du pays, les clients des services mobiles de TELUS ont désormais accès à un large éventail de contenus populaires qu'ils peuvent regarder partout, en tout temps. »

Les amateurs de diffusion en continu peuvent visionner leurs émissions simultanément sur plusieurs appareils et combiner EnContinu+ avec les forfaits illimités des services mobiles de TELUS de manière à pouvoir suivre leurs séries préférées pendant qu'ils se rendent au travail ou garder leurs enfants occupés dans la voiture avec les vitesses ultrarapides de notre réseau 5G.

Pour les clients déjà abonnés à un ou plusieurs de ces services de diffusion en continu, TELUS facilite l'association de leur compte avec leur abonnement à EnContinu+ sur leur facture de services mobiles de TELUS, sans qu'aucun changement ne soit apporté à leurs préférences, à leur historique de visionnement ou à leur profil.

Pour obtenir de plus amples renseignements ou pour savoir comment vous abonner à EnContinu+, visitez le site telus.com/encontinuplus.

À propos de TELUS

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une dynamique société spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de 17 milliards de dollars et à 17 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui nous relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent nos vies meilleures.

TELUS Santé est le chef de file canadien des technologies numériques de la santé. Elle améliore l'accès aux services de santé et de mieux-être, et révolutionne la circulation des données médicales dans le continuum de soins. TELUS Agriculture fournit des solutions numériques novatrices aux acteurs de la chaîne de valeur agricole. Elle améliore la production alimentaire en misant sur de meilleurs processus et sur l'exploitation des données des agroentreprises. TELUS International (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de gestion de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs en forte croissance, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et des technologies financières, des soins de santé, du voyage et de l'hébergement. TELUS et TELUS International exercent leurs activités dans plus de 25 pays.

Motivés par la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et sa détermination visionnaire de connecter avec passion tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, les membres de l'équipe TELUS, actuels et retraités, ont offert plus de 900 millions de dollars et 1,8 million de jours de bénévolat à la collectivité depuis 2000. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Forfait, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com ou suivez-nous sur Twitter ( @TELUSNews ) et sur Instagram ( @Darren_Entwistle ).

___________________

1 Prix d'Opensignal ? Canada: Mobile Network Experience Report, février 2022, selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2021. © 2022 Opensignal Limited. Prix d'Opensignal ? Canada: 5G Experience Report, février 2022, selon une analyse indépendante des mesures de performance des réseaux mobiles enregistrées du 1er octobre au 29 décembre 2021. © 2022 Opensignal Limited.

2 Méthodologie du sondage : Le sondage sur EnContinu+ a été mené du 29 mars au 1er avril 2022 auprès d'un échantillon représentatif à l'échelle nationale de 1 506 Canadiens membres du Forum Angus Reid en ligne. Les résultats ont été pondérés en fonction de l'âge, du sexe, de la région et du niveau d'éducation. À titre de comparaison seulement, un échantillon de cette taille génère une marge d'erreur de plus ou moins 2,5 points de pourcentage avec un niveau de confiance de 95 %. Ce sondage a été mené en français et en anglais.

