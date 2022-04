China Matters retrace l'histoire du plus grand fabricant de guitares au monde





PÉKIN, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Zheng'an est une petite ville située dans la province du Guizhou, dans le sud-ouest de la Chine. Malgré sa taille modeste, elle est déjà devenue le plus grand fabricant de guitares au monde, avec un parc industriel regroupant plus de 100 entreprises et usines liées à la guitare, produisant 6 millions d'exemplaires par an et exportant vers plus de 30 pays et régions.

Pourtant, il y a dix ans à peine, Zheng'an était encore très pauvre et son industrie de la guitare était pratiquement inexistante. Son dramatique manque d'emplois n'avait pas laissé d'autre choix à de nombreux habitants que de quitter leur foyer et de chercher un travail ailleurs. Mais à partir de 2013 et en moins d'une décennie, Zheng'an est passé d'une industrie voisine de zéro au plus grand fabricant de guitares du monde.

Cette incroyable transformation a entraîné des changements considérables dans la vie d'ici.

Jack, de China Matters, se rend à Zheng'an pour voir en détail comment cette ville réussit à attirer tant d'entreprises ? Quelles sont les nouvelles idées en matière de production et qu'est-ce qui rend ces guitares artisanales si uniques ?

Mais au-delà, après être devenu le plus grand fabricant de guitares au monde, comment change la vie de la ville au rythme des guitares ? Jack s'est penché de plus près à ce qui rend Zheng'an si spéciale.

