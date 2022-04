MYPINPAD et SmartPesa fusionnent et deviennent le leader mondial de l'acceptation des paiements mobiles





MYPINPAD, un leader mondial des solutions d'acceptation des paiements mobiles et d'authentification numérique, et SmartPesa, un important fournisseur de systèmes de paiements et de solutions pour agences bancaires, ont convenu de fusionner. L'entité fusionnée opèrera sous la dénomination sociale MYPINPAD.

À l'heure où le secteur est en passe d'adopter la future norme de paiements mobiles MPoC on COTS (Consumer Off-The-Shelf) établie par le PCI Security Standards Council (conseil des normes de sécurité PCI), les clients de MYPINPAD bénéficieront d'un élargissement de l'échelle, d'une offre de produits plus vaste et de la garantie d'un soutien continu. La fusion fait de MYPINPAD le premier fournisseur mondial du marché en pleine expansion de l'acceptation des paiements mobiles. L'entité combinée prévoit de doubler sa présence actuelle dans les régions Asie-Pacifique, Amérique latine et EMEA et de cibler l'Amérique du Nord en 2022 et dans les années suivantes.

Richard Forlee, PDG de MYPINPAD, a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à SmartPesa et à son équipe expérimentée en ce moment particulièrement opportun. Leurs solides capacités de production complèteront la gamme existante de solutions de paiement certifiées PCI de MYPINPAD. Le regroupement de nos deux entreprises accélérera la croissance, génèrera des économies d'échelle et nous mettra en meilleure position pour servir notre clientèle mondiale.»

Barry Levett, fondateur et président exécutif de SmartPesa a déclaré: «Nous sommes ravis de nous associer à SmartPesa et à son équipe expérimentée en ce moment particulièrement opportun. Leurs solides capacités de production complèteront la gamme existante de solutions de paiement certifiées PCI de MYPINPAD. Le regroupement de nos deux entreprises accélérera la croissance, génèrera des économies d'échelle et nous mettra en meilleure position pour servir notre clientèle mondiale.»

À propos de MYPINPAD :

MYPINPAD est un leader mondial des solutions sécurisées d'acceptation de paiements et d'authentification personnelle par smartphones et tablettes. Brevetée à l'échelle mondiale, notre technologie exclusive sécurise et protège la saisie des informations sensibles sur les écrans tactiles et crée ainsi un environnement fiable. En éliminant le besoin de matériel informatique spécialisé, les solutions innovantes de MYPINPAD réduisent les coûts et la complexité, favorisent une adoption rapide et tirent parti des capacités connectées des appareils intelligents.

À propos de SmartPesa:

SmartPesa développe des solutions de paiement et d'agence bancaire pour les commerçants et les banques du monde entier. SmartPesa s'occupe de la technologie pour que les clients n'aient pas à le faire. Via une application mobile intuitive et/ou un terminal de paiement, les commerçants bénéficient d'un seul outil simple qui leur permet d'accepter des paiements intelligents multicanaux en ligne et hors ligne, d'avoir un accès instantané aux historiques de transactions et à des rapprochements automatisés. La solution d'agence bancaire du dernier kilomètre de SmartPesa favorise l'inclusion financière en étendant le réseau bancaire aux zones rurales, rapidement et facilement. La société SmartPesa a été fondée par des anciens élèves de Mastercard Start Path.

-----------------------------------------ends--------------------------------------

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 07:40 et diffusé par :