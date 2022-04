CONVOCATION - LES FOURNISSEURS EN TRANSPORT ADAPTÉ DE MONTRÉAL FONT LE POINT SUR LEUR RÉALITÉ PRÉOCCUPANTE





MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Les fournisseurs en transport adapté de Montréal, Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco, invitent les médias à une conférence de presse concernant les graves problèmes que vit l'industrie du transport adapté de personnes dans un contexte économique hostile, qui met la lumière sur l'insuffisance des mesures en place pour maintenir leurs services à leur clientèle la plus vulnérable.

AIDE-MÉMOIRE

QUOI :

Conférence de presse des fournisseurs en transport adapté de Montréal

QUAND :

Le mercredi 20 avril 2022

10 h 30

OÙ :

Devant le 800, rue de la Gauchetière Ouest

Montréal (Québec) H5A 1J6

À propos des fournisseurs en transport adapté de Montréal

Taxi Para-Adapté, Van Medic, Rosemont Transport Van Adapté et Taxelco sont des entreprises montréalaises de transport adapté et en continu à une clientèle vulnérable par le biais d'une offre de service professionnelle et ergonomique en faisant preuve d'une grande responsabilité sociale. Elles sont essentielles à la mobilité des personnes les plus à risque d'isolement.

SOURCE Taxelco

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 07:05 et diffusé par :