Le SCFP et la CSN dénoncent les manoeuvres antisyndicales de la SQDC

MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - Alors que les deux organisations syndicales négocient actuellement le renouvellement de leurs conventions collectives respectives, la Société québécoise du cannabis (SQDC) multiplie les manoeuvres antisyndicales s'apparentant à de la négociation de mauvaise foi.

D'une même et unique voix, les présidences des organisations syndicales, Maxime Nadeau du syndicat affilié à la Confédération des syndicats nationaux (CSN) et David Clément du syndicat affilié au Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) déclarent «?qu'en pleine négociation, alors qu'aucune entente n'a été adoptée par les membres, l'employeur utilise des éléments négociés à nos tables respectives pour les offrir à ses salarié-es non syndiqué-es, ce qui menace de faire complètement déraper les processus de négociation en cours. Ces manoeuvres sont tout simplement inacceptables et ne seront pas tolérées par nos syndicats. Notre employeur n'a aucun respect pour nos processus de négociation et méprise les salarié-es à son emploi?».

Depuis le début des pourparlers, les deux organisations syndicales font face à la même attitude fermée et méprisante aux tables de négociation. Les contentieux juridiques des deux organisations préparent présentement le dépôt de plaintes de négociation de mauvaise foi et d'ingérence contre la SQDC. Le SCFP 5454 détient déjà un mandat de grève générale illimitée à déclencher au moment opportun et le SEESQDC-CSN se réunira en assemblée générale sous peu.

«?N'oublions pas que notre employeur est une société d'État qui relève directement du gouvernement du Québec. Voir la SQDC utiliser de telles tactiques déloyales et illégales à nos tables de négociation, des stratégies rétrogrades qui sont généralement le lot des pires employeurs du secteur privé, nous apparaît terriblement inquiétant puisque cela mine l'existence même de notre droit à la syndicalisation. Surtout, cela vient détruire le peu de confiance que nous pouvions avoir envers notre employeur et son comité patronal?», de conclure les deux représentants syndicaux.

Le Syndicat des employé-e-s de la SQDC (SCFP 5454) et le Syndicat des employées et employés de la SQDC-CSN représentent près de 500 syndiqué-es répartis dans plus de 40 succursales.

