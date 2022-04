/R E P R I S E -- Avis aux médias - La ministre Ien souligne les investissements pour rendre la vie plus abordable dans le budget de 2022/





SCARBOROUGH, ON, le 18 avril 2022 /CNW/ - Les membres des médias sont invités à se joindre à l'honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l'Égalité des genres et de la Jeunesse, pour une annonce importante soulignant les investissements qui serviront à rendre la vie plus abordable pour les Canadiennes et les Canadiens dans le budget de 2022.

Date: Mardi, le 19 avril 2022 Heure: 10 h HE (début de l'événement) Lieu: Le Malvern Family Resource Centre

90, Littles Road

Scarborough (Ontario)

Remarques pour les médias :

Les membres des médias peuvent prendre part à cet événement en personne ou via téléconférence. Les personnes qui souhaitent participer par téléconférence doivent s'inscrire avant 9 h HE le mardi 19 avril 2022, afin de recevoir le numéro à composer et le mot de passe.

Si vous souhaitez participer en personne, nous vous prions de respecter les directives provinciales en matière de santé publique. Veuillez ne pas assister à l'événement en personne si vous ne vous sentez pas bien ou si vous présentez des symptômes de la COVID-19.

SOURCE Femmes et Égalité des genres Canada

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 07:00 et diffusé par :