Les centres de ski Adanac Ski Hill et Kimberley Alpine Resort déclarés co-gagnants du deuxième concours annuel Au sommet avec Mackenzie





Les équipes représentant les communautés de ski de l'Ontario et de la Colombie-Britannique remportent chacune les grands prix de 50 000 $ à investir dans leur localité.

TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - Placements Mackenzie (« Mackenzie ») a annoncé aujourd'hui qu'à l'issue d'une course emballante vers la ligne d'arrivée, les équipes représentant les centres Adanac Ski Hill (Sudbury, Ontario) et Kimberley Alpine Resort (Kimberley, Colombie-Britannique) se sont classées ex æquo au premier rang à l'occasion du deuxième concours annuel Au sommet avec Mackenzie (« Au sommet »). Chaque équipe recevra la somme de 50 000 $ à investir dans des projets communautaires locaux. Les équipes de Sommet Saint-Sauveur (Québec), Fernie Alpine Resort (C.-B.) et Mont?Blanc (Québec) ont obtenu les troisième, quatrième et cinquième rangs respectivement.

Au sommet avec Mackenzie est une compétition nationale dont le but est de découvrir LA communauté de ski qui incarne la devise du concours : « Sur les pentes et ailleurs, il faut s'investir ». Cette année, le concours regroupait 68 équipes et proposait une formule hybride de programmation en direct dans le but de rassembler les communautés de ski canadiennes pour leur donner la chance de gagner la somme de 50 000 $ à consacrer à une initiative communautaire locale, sans oublier le droit de se vanter d'avoir remporté la « couronne » tant convoitée d'Au sommet avec Mackenzie.

« Nous sommes ravis de l'enthousiasme que tous les participants ont manifesté non seulement dans le cadre de la compétition mais aussi pour faire honneur à un sport qu'ils aiment et appuyer leur collectivité locale, a déclaré Barry McInerney, président et chef de la direction, Placements Mackenzie. Comme les concurrents se suivaient de très près, le comité de juges a décidé que les deux équipes, Adanac et Kimberley, méritaient le titre de co-gagnants en récompense de leurs efforts et de leur enthousiasme exceptionnels. »

M. McInerney a fait remarquer que les centres de ski Adanac Ski Hill et Kimberley Alpine Resort ont dû surmonter diverses difficultés pendant la saison de ski, notamment les effets continus de la pandémie et, dans le cas de Kimberley, un incendie qui a détruit le principal télésiège.

Les deux équipes gagnantes prévoient affecter leur prix à l'amélioration des installations et de l'équipement, afin que les membres du club de ski local puissent pleinement en profiter. L'équipe Adanac réserve les fonds pour la construction d'un hangar de ski à usages multiples pour abriter l'équipement, faciliter les courses de ski et servir de salle additionnelle pour les athlètes. L'équipe Kimberley a l'intention d'élargir l'accès aux futurs programmes de ski et d'améliorer l'équipement d'entraînement du club.

Les équipes gagnantes ont été déterminées en partie d'après le total de points accumulés pendant la saison par suite des votes obtenus, de la participation aux défis hebdomadaires et des billets affichés dans les médias sociaux, et en partie par un jury composé d'experts représentant Mackenzie et la communauté de ski, et accueillant entre autres Manuel Osborne-Paradis (quadruple médaillé olympique et champion de la Coupe du monde) et Brittany Phelan (médaillée d'argent olympique en ski cross).

« J'ai été honoré de faire partie du jury et je tiens à remercier toutes les équipes pour leur enthousiasme, leur détermination et leur engagement, a dit M. Osborne-Paradis. Le concours Au sommet a connu une excellente deuxième année et nous espérons qu'il y en aura bien d'autres aussi emballantes! »

La saison dernière, le groupe Mont Sainte-Marie (Québec) a remporté le grand prix et investi 50 000 $ dans l'amélioration de l'accès public au centre de ski, l'amélioration du programme de course pour enfants et le rehaussement de la sécurité et des installations du mont.

Placements Mackenzie soutient fièrement les sports de neige canadiens depuis plus de vingt ans. La société investit dans le développement des athlètes et para-athlètes, allant des jeunes amateurs sur les pentes aux champions olympiques et de la Coupe du monde en compétition sur la scène mondiale. Mackenzie soutient également les parents, les entraîneurs, les clubs et les communautés par le biais de partenariats avec Alpine Canada Alpin, Alpine Ontario, un programme de courses pour les jeunes (la série U10 Escarpment) et Freestyle Canada.

Pour en savoir davantage au sujet du concours Au sommet avec Mackenzie et en connaître les faits saillants, veuillez visiter le site https://fr.mackenzietoppeak.ca/#/.

