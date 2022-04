Le Grand McDonMD est de retour le mercredi 11 mai avec une nouvelle collection d'articles promotionnels Peace Collective en soutien à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD





Une partie des recettes provenant de la vente des produits alimentaires et des boissons pendant la journée du 11 mai sera versée à l'OMRM MD et à d'autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants.

Procurez-vous les articles de la collection exclusive McDonald's du Canada x Peace Collective mettant en vedette les célèbres personnages du Royaume de Ronald McDonald , disponibles dès d'aujourd'hui.

Les Canadiens peuvent se mettre dans l'ambiance du Grand McDon en écoutant les montages de musique enjouée préparés par des DJ canadiens et diffusés quotidiennement en mai.

TORONTO, le 19 avril 2022 /CNW/ - En réunissant produits alimentaires savoureux, articles promotionnels rétro et musique enjouée, McDonald's du Canada invite les Canadiens à prendre part à la meilleure journée de l'année : le Grand McDonMD! Pour célébrer le 28e Grand McDon qui aura lieu le mercredi 11 mai, les restaurants McDonald's du Canada participants verseront une partie des recettes provenant de la vente de chaque produit alimentaire et de chaque boisson pendant la journée pour soutenir les sections locales de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD (OMRMMD) et autres organismes locaux de bienfaisance pour enfants.

Revêtez les articles exclusifs de la collection McDonald's du Canada x Peace Collective!

Les Canadiens peuvent avoir fière allure tout en accomplissant une bonne action en portant un des t?shirts, chandails en coton molletonné, chandails à capuchon et plus de la collection de série limitée et mettant en vedette, pour la première fois, les célèbres personnages du Royaume de Ronald. La collection nostalgique et confortable, dont une partie du produit de la vente sera versée à l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonald et aux familles d'enfant malade partout au Canada, est en vente dès maintenant jusqu'au 11 mai, tant qu'il y en aura : http://fr.peace-collective.com/

Comment soutenir le Grand McDon le 11 mai?

Cette année, les restaurants McDonald's du Canada participants amasseront une fois de plus des fonds pour venir en aide aux familles d'enfant malade dans les collectivités canadiennes, au moment où elles en ont le plus besoin.

Voici d'autres façons de participer :

Lors du Grand McDon, le 11 mai, les produits alimentaires et les boissons vendus, toute la journée, viendront en aide aux familles d'enfant malade grâce à l'OMRM et aux organismes de bienfaisance locaux pour enfants.

Les clients peuvent acheter leurs articles au menu préférés en restaurant, au service-au-volant, sur l'appli McDonald's et par la McLivraison MD avec Uber Eats, Skip et DoorDash. Les commandes de McLivraison de 15 $ ou plus sont admissibles à la livraison sans frais ( avant les taxes et autres frais; voir l'application en question pour de plus amples détails ).

avec Uber Eats, Skip et DoorDash. Les commandes de McLivraison de 15 $ ou plus sont admissibles à la livraison sans frais ( ). Au cours des semaines qui précèdent le Grand McDon, les clients de McDonald's pourront verser un don de 2 $ et recevoir un coeur du Grand McDon , jusqu'à épuisement des stocks, qui sera accompagné d'une vidéo surprise de remerciements de la part d'une variété de célébrités, d'athlètes canadiens ou de familles ayant séjourné dans un Manoir Ronald McDonald.

et recevoir un , jusqu'à épuisement des stocks, qui sera accompagné d'une vidéo surprise de remerciements de la part d'une variété de célébrités, d'athlètes canadiens ou de familles ayant séjourné dans un Manoir Ronald McDonald. Vous ne pouvez pas participer au Grand McDon? Les clients peuvent offrir « Un p'tit plus pour l'OMRM » sur toute commande dans un restaurant participant au profit de l'OMRM tout au long de l'année ou visiter omrm.ca pour connaître d'autres façons d'offrir leur soutien.

Prestations quotidiennes de DJ en mai pour répandre la joie partout au Canada

Depuis longtemps, la musique joue un rôle important à l'OMRM dans la promotion du bien-être et du bonheur durant les moments difficiles; certains Manoirs locaux offrent même des programmes de musicothérapie dirigés par des musicothérapeutes certifiés. Pour cette édition du Grand McDon, McDonald's du Canada mise sur le pouvoir de la musique pour rassembler les Canadiens et répandre la joie d'un océan à l'autre.

Pour ce faire, McDonald's du Canada s'associe à des DJ de partout au pays qui créeront leurs propres montages de musique enjouée, présentés quotidiennement en direct pendant le mois de mai jusqu'au jour du Grand McDon. Tous les Canadiens pourront se mettre dans l'ambiance et écouter leur montage favori en tout temps et partout sur la chaîne Spotify de McDonald's du Canada.

Citations



« L'OMRM occupe une place toute spéciale dans mon coeur, et je suis extrêmement fière et heureuse de voir les Canadiens s'unir pour venir en aide aux enfants malades et à leur famille partout au Canada, soutient Alyssa Buetikofer, chef du Marketing, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée. Le Grand McDon est l'une des journées les plus spéciales et importantes de l'année, et nous remercions nos franchisés, équipiers, équipes en restaurant et clients pour l'engagement et la passion dont ils font preuve dans le soutien de l'OMRM et de nos collectivités. »

« Le Grand McDon est une occasion spéciale pour nos collectivités d'un océan à l'autre de s'unir et de soutenir les familles d'enfant malade durant l'une des périodes les plus difficiles de leur vie, déclare Kate Horton, directrice principale, OMRM du Canada. Nous sommes extrêmement reconnaissants à tous ceux et celles qui participent au Grand McDon; des franchisés de McDonald's aux équipiers en passant par les clients. Grâce au soutien généreux des Canadiens à l'occasion du Grand McDon, nous pouvons aider encore plus de familles à rester ensemble et à proximité des soins dont leur enfant a besoin. »

« Le Manoir Ronald McDonald a soutenu notre famille pendant l'une des périodes les plus difficiles de nos vies, affirme Carinta Mannarelli, dont la fille Emma a reçu un diagnostic de cancer et a dû séjourner trois fois à l'OMRM de Toronto pour un total de 112 nuits. Nous sommes très heureux de participer au Grand McDon cette année encore, car nous reconnaissons l'importance d'aider des familles comme la nôtre à rester ensemble au moment où elles en ont le plus besoin. »

« C'est véritablement un honneur de s'associer à McDonald's du Canada et à l'OMRM dans le cadre du Grand McDon pour la troisième année consécutive, affirme Yanal Dhailieh, fondateur de Peace Collective. Chez Peace Collective, nous sommes nourris par une passion de permettre à tous de redonner facilement, alors nous sommes emballés d'avoir la chance de créer cette collection exclusive pour le Grand McDon et de donner vie à notre vision commune d'aider les communautés. »

« J'ai constaté moi-même le pouvoir de la musique pour unir les gens, confie DJ Starting From Scratch, un des DJ du Grand McDon. C'est un défi intéressant que de créer un montage spécial du Grand McDon qui inspirera tous les Canadiens et les encouragera à venir en aide aux familles dans le besoin au Canada. »

- Plus -

Faits :

Le Grand McDon est le plus important programme de soutien de McDonald's du Canada . Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a aidé l'OMRM à soutenir plus de 436 000 familles partout au Canada .

est le plus important programme de soutien de McDonald's du . Depuis sa création en 1977, le Grand McDon a aidé l'OMRM à soutenir plus de 436 000 familles partout au . Les 16 Manoirs Ronald McDonald et les 17 Salles familiales au Canada permettent aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade de rester ensemble.

permettent aux familles forcées de se déplacer pour les traitements de leur enfant malade de rester ensemble. En moyenne chaque année, l'OMRM soutient plus de 26 000 familles issues de plus de 3 400 collectivités.

Chaque jour, Les Restaurants McDonald du Canada Limitée, nos franchisés indépendants et nos clients soutiennent les familles des Manoirs Ronald McDonald en achetant des repas Joyeux festin et des Biscuits de l'OMRM, ainsi qu'en versant des dons dans la boîte de dons et à la borne.

Au sujet de McDonald's du Canada

En 1967, le Canada accueillait son premier restaurant McDonald's à Richmond, en Colombie-Britannique. Aujourd'hui, les Restaurants McDonald du Canada Limitée fait partie de la fibre canadienne, accueillant près de trois millions de clients chaque jour. Dans les restaurants de franchisés et de la compagnie, près de 100 000 personnes sont employées d'un océan à l'autre, et plus de 90 % des 1 400 restaurants canadiens sont détenus et gérés localement par des entrepreneurs indépendants. Sur des achats de produits alimentaires totalisant près d'un milliard de dollars, McDonald's s'approvisionne à plus de 85 % auprès de fournisseurs au Canada. Pour obtenir de plus amples renseignements au sujet de McDonald's du Canada, visitez mcdonalds.ca.

À propos de l'OEuvre des Manoirs Ronald McDonaldMD du Canada (OMRMMD DU CANADA)

Au Canada, 65 % des familles vivent à l'extérieur des villes ayant un hôpital pour enfants et doivent se déplacer pour les traitements médicaux lorsque leur enfant est gravement malade. Par ses programmes au Canada, l'OMRM contribue à garder en moyenne chaque année plus de 26 000 familles au chevet de leur enfant malade et à leur fournir l'aide dont elles ont besoin. Les 16 Manoirs Ronald McDonald au Canada offrent un deuxième chez-soi aux familles qui viennent de loin et dont l'enfant est traité dans un hôpital à proximité, alors que les 17 Salles familiales Ronald McDonald, de leur côté, offrent aux familles une oasis de paix et de détente dans l'enceinte même de l'hôpital. Pour en savoir plus, visitez le rmhccanada.ca.

SOURCE McDonald's Canada

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 06:28 et diffusé par :