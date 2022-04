Avis aux médias - Semaine internationale de l'ostéopathie - Disponibilité pour entrevue, volets santé et politique





MONTRÉAL, le 19 avril 2022 /CNW Telbec/ - À l'occasion de la Semaine internationale de l'ostéopathie, du 18 au 24 avril, Bertrand Courtecuisse, ostéopathe et président d'Ostéopathie Québec, est disponible pour aborder en entrevue la popularité croissante de l'ostéopathie, ses bienfaits ainsi que les enjeux politiques qui nuisent à la profession et à la protection du public.

Volet politique

Toutes les semaines, on évalue à 50 000 le nombre de traitements ostéopathiques qui se donnent au Québec et ce sont 80 % des clients qui consultent parce qu'ils ressentent douleur et inconfort. Dans un contexte où l'accessibilité aux soins est difficile, l'apport de l'ostéopathie à la première ligne est autant indéniable que primordial.

Pourtant, la profession n'est toujours pas encadrée par un ordre professionnel. Tant le gouvernement que l'Office des professions du Québec s'entendent sur la nécessité de l'encadrement sécuritaire de l'ostéopathie. Des consultations ont été faites et refaites, même en 2021, mais le dossier tourne dans une roue sans fin.

Les ostéopathes en ont ras le bol de la lourdeur de la machine bureaucratique et du manque de leadership politique. Ils sont à bout de patience d'en subir les conséquences et de pratiquer dans un vide juridique. Une fois de plus, ils tirent la sonnette d'alarme et invitent la ministre responsable des lois professionnelles, Danielle McCann, à agir avant le déclenchement des prochaines élections, pour la protection du public.

Volet santé

L'ostéopathie est bien implantée au Québec. Les ostéopathes travaillent en interdisciplinarité et leur pratique est reconnue au sein de la population. C'est 1 Québécois adulte sur 4 qui a déjà consulté en ostéopathie.

Le rôle de l'ostéopathe est d'effectuer une évaluation complète pour investiguer les sources des problèmes, en tenant compte des interrelations entre les divers systèmes du corps humain, pour proposer un traitement ostéopathique individualisé. Cette thérapie manuelle se démarque par une approche globale de la personne de tout âge, du bébé à l'aîné.

À propos d'Ostéopathie Québec

Réunissant 1700 membres, Ostéopathie Québec est la plus grande association d'ostéopathes au Québec et au Canada. Elle a pour mission d'attester de la formation des ostéopathes, d'offrir des services à ses membres, d'informer et de protéger la population québécoise.

