Conviva se lance sur la Google Cloud Marketplace

Conviva, une plateforme d'analyse et de mesure en continu, a annoncé aujourd'hui être désormais disponible sur Google Cloud Marketplace, élargissant ainsi son partenariat avec Google Cloud afin d'assurer un approvisionnement transparent et une facturation consolidée via un canal unique.

« Nous sommes ravis d'offrir Conviva sur Google Cloud Marketplace », a déclaré Keith Zubchevich, président et chef de la direction de Conviva. « Le secteur des médias fait l'objet d'une vaste transformation numérique, les entreprises cherchant à mieux tirer parti des technologies cloud pour pérenniser leurs investissements, et extraire plus rapidement des informations exploitables à partir de leurs technologies, leurs téléspectateurs individuels, et leurs publics. Nous sommes impatients de soutenir les clients de Google Cloud en fournissant ce guichet unique pour l'achat des solutions de Conviva, via la Google Cloud Marketplace. »

La plateforme d'analyse et de mesure en continu, de Conviva fournit une mesure complète de l'expérience de visionnage des téléspectateurs individuels, et ce pour chaque seconde d'une session active. Grâce à un pipeline de données cohérent et précis, alimenté par une sessionisation continue et un calcul instantané côté serveur, des paramètres en temps réel, Conviva fournit aux éditeurs, des analyses de recensement complètes permettant une action immédiate sur les moments du monde réel. Les équipes des éditeurs peuvent compter sur ces informations unifiées et fiables pour prendre des décisions commerciales plus rapides, optimiser les prestations et la performance immédiatement, s'adapter au taux de fidélité des spectateurs en temps réel, et activer les indicateurs d'expérience et d'audience sur les systèmes connectés, assurant ainsi des analyses, une automatisation, une orchestration et un service client, plus approfondis, entre autres avantages.

Grâce à la portée mondiale de Google Cloud Marketplace, les éditeurs du monde entier peuvent désormais accéder plus rapidement aux solutions de Conviva, et accélérer le délai de rentabilisation des initiatives de transformation numérique, en permettant aux entreprises axées sur la diffusion en streaming, de disposer des informations exploitables les plus fiables du secteur, pour stimuler l'acquisition, l'intérêt et la fidélité des spectateurs.

« Google est un partenaire stratégique clé de Conviva », a déclaré James Shears, vice-président du Développement commercial, chez Conviva. « En plus de notre partenariat stratégique avec Google Cloud, nous donnons aux clients de Conviva les moyens de fournir des flux de données directement et en toute facilité à des destinations telles que BigQuery de Google, à des fins d'analyse et d'apprentissage automatique ; et nous continuons à innover afin d'accélérer divers modes d'approvisionnement en données dans d'autres domaines de l'écosystème Google Cloud. »

« À l'heure où les entreprises du secteur des médias et du divertissement cherchent à dégager de nouvelles opportunités dans le domaine du streaming, la nécessité est de plus en plus pressante pour les entreprises de se transformer numériquement et prendre en charge un modèle à la fois centré sur le client, basé sur les données, et apte à s'adapter à l'évolution des préférences des clients », a indiqué pour sa part Kip Schauer, responsable mondial des Partenariats médias et divertissement, chez Google Cloud. « Nous sommes ravis que la plateforme de Conviva soit disponible sur Google Cloud Marketplace pour offrir aux clients une source unique de vérité sur toutes les unités commerciales, permettant ainsi aux organisations et à leurs équipes de disposer des informations exploitables dont elles ont besoin pour soutenir cette transformation au bénéfice des éditeurs. »

À propos de Conviva

Conviva est la plateforme d'analyse et de mesure en continu pour le streaming multimédia. Alimentée par notre solution brevetée Stream Sensortm, notre plateforme en temps réel permet aux spécialistes du marketing, aux annonceurs, aux opérateurs techniques, ainsi qu'aux équipes d'ingénierie et de service à la clientèle de créer, d'engager et de monétiser leurs publics. Conviva se consacre à soutenir des marques telles que DAZN, Disney+, Hulu, Paramount+, Peacock, Sky, Sling TV, TED et Warner Media qui sont en train de déverrouiller l'incroyable opportunité que représente le streaming multimédia. Aujourd'hui, notre plateforme traite environ 3 000 milliards d'événements de données de streaming par jour, prenant en charge plus de 500 millions de spectateurs uniques regardant 200 milliards de flux par an, diffusés en streaming sur divers appareils par le biais de 4 milliards d'applications. Conviva garantit que les entreprises numériques de toutes tailles peuvent proposer un meilleur streaming, et ce pour chaque flux, sur chaque écran, chaque seconde. Pour en savoir plus, consultez le site www.conviva.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

