True nomme Kate Vanek au poste de directrice générale de la division International





True, la plateforme mondiale de services et de produits innovants de gestion des talents connaissant la plus forte croissance, a annoncé aujourd'hui avoir nommé Kate Vanek au poste de directrice générale de la division International. Kate se joint à True après avoir assumé chez BlackRock la double responsabilité de directrice financière pour la région EMEA et de DG des finances mondiales.

Dans le cadre de ses fonctions, Kate travaillera en étroite collaboration avec la direction mondiale de True afin d'améliorer et de développer les activités internationales de recherche de cadres et la plateforme de produits et de services de gestion des talents à plus grande échelle de la société, qui compte notamment Thrive, Synthesis et AboveBoard. Habitant à Londres, Kate veillera au bon déroulement des activités internationales de la société dans les régions EMEA et APAC, True comptant aujourd'hui des bureaux à Amsterdam, Berlin, Dubaï, Londres, Melbourne, Shanghaï, Singapour, Stockholm, Sydney et Tel-Aviv.

« Kate se passionne pour la gestion des talents et son style de leadership est dynamique et source d'inspiration », a déclaré Joe Riggione, cofondateur et co-PDG de True. « Cheffe d'exploitation performante, elle marie son expérience personnelle à son expertise professionnelle pour mettre en relation les individus et les organisations mondiales complexes. C'est une dirigeante remarquable dotée d'un parcours extraordinaire, et nous avons de la chance de la compter parmi nous. »

« Je suis très heureuse de me joindre à True en cette période de croissance et j'ai hâte de contribuer à donner de l'élan à la vision de True : bâtir la société mondiale du futur en ce qui concerne la gestion des talents », a commenté Kate. « La culture toute particulière de True, le fait que la société s'engage à investir dans son capital humain, son expertise de classe internationale en matière de recherche de cadres et sa plateforme de pointe font que je ne pourrais être plus fière de rejoindre cette équipe. »

« L'expérience de Kate en matière de croissance stratégique d'entreprises fait qu'elle est bien placée pour élargir nos offres à l'international en vue de répondre aux besoins de nos clients, qui comptent sur l'expertise et la plateforme de talents de True pour les aider à développer leurs activités et à prospérer », a déclaré Brad Stadler, cofondateur et co-PDG de True.

Kate Vanek, DG de la division International de True

Le parcours professionnel de Kate lui a conféré des expériences riches et diverses dans les domaines de la finance, de la stratégie et des opérations commerciales, des fusions et acquisitions, des relations avec les investisseurs, des initiatives en matière de diversité, d'équité et d'inclusion, et du perfectionnement du leadership. Elle a dirigé des équipes mondiales dans toute une gamme d'industries, allant des services financiers et de la science des données au comportement des consommateurs, en passant par les valeurs industrielles.

À PROPOS DE TRUE

True est une plateforme de produits et de services qui favorise la collecte de renseignements pour mieux gérer les talents :

True Search

Plateforme de recrutement de membres de conseils d'administration, de cadres supérieurs, de vice-présidents, de directeurs et d'autres talents stratégiques à l'international. Nous nous concentrons sur les sociétés d'investissement, les sociétés de leur portefeuille et les sociétés publiques qui souhaitent connaître une croissance transformatrice.

Thrive

Logiciel de gestion collaborative en temps réel des relations avec les talents et services d'information pour les cabinets de recherche, les recruteurs internes et les sociétés de capital-risque et de capital-investissement qui cherchent à prendre de meilleures décisions en matière d'embauche.

Synthesis

Une approche multiniveaux visant à évaluer et à développer la direction et associant les méthodes d'évaluation de l'élite militaire, les techniques de coaching des cadres supérieurs et les principes de la méthodologie agile.

AboveBoard

True a cofondé AboveBoard, une start-up qui met l'accent sur la diversité et qui propose des solutions sans pareil pour répondre à la nécessité urgente de voir plus de femmes et de personnes de couleur occuper des rôles de direction. Avec la plateforme bidirectionnelle d'AboveBoard, les membres bénéficient d'une visibilité inégalée pour des centaines d'opportunités d'embauche et les entreprises ont accès à des candidats qualifiés.

True Equity

True Equity met en valeur des investissements en capital-risque et en capital de développement de grande qualité. Partenaire à valeur ajoutée des talents, True Equity investit directement, aux côtés d'investisseurs de premier plan. Le Fonds True Equity Fund I participe aux investissements de séries A et B, tandis que le fonds True Equity Growth Fund II se concentre sur les sociétés déjà bien développées de capital-risque et de capital de développement.

Vera

Vera est une famille de fonds d'investissement soutenant des entrepreneurs et des entreprises d'exception qui se consacrent à changer notre avenir à tous grâce à la technologie, aux étapes de pré-amorçage, d'amorçage, de démarrage et de développement avancé.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 19 avril 2022 à 02:20 et diffusé par :