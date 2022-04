Le FS-ISAC au commande du secteur financier dans le cadre de Locked Shields, un exercice cybernétique mondial à tirs réels





Plus de trente pays participent aux CCDCOE Locked Shields 2022 de l'OTAN

RESTON, Virginie, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- FS-ISAC, la seule communauté mondiale de partage de renseignements cybernétiques axée exclusivement sur les services financiers, a annoncé aujourd'hui qu'elle dirigera, cette année, le scénario du secteur des services financiers dans le cadre de l'exercice Locked Shields du Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence (CCDCOE) de l'OTAN. Cet exercice cybernétique à tirs réels, le plus important et le plus complexe au monde, aura lieu du 19 au 22 avril 2022.

Locked Shields facilite la coopération et la coordination systématiques, multinationales, multisectorielles et publiques-privées en matière de cyberdéfense afin de se préparer à faire face aux menaces visant les nations entières. L'exercice, qui a lieu chaque année depuis 2010, teste la capacité des systèmes informatiques nationaux, civils et militaires à protéger les services vitaux et les infrastructures essentielles en simulant une série de cyberattaques réalistes et à grande échelle contre un pays fictif.

« Une coopération à cette échelle reflète les liens d'interdépendance entre tous les secteurs d'infrastructures essentielles et le secteur public », a déclaré Steven Silberstein, PDG du FS-ISAC . « Piloter le scénario du secteur financier est une extension naturelle de notre rôle dans la promotion du partage d'informations et de la défense collective pour renforcer la résilience du système financier mondial. »

« Des exercices comme Locked Shields aident à développer la mémoire musculaire nécessaire pour répondre aux cyberattaques du monde réel », a déclaré Teresa Walsh, responsable mondiale du renseignement chez FS-ISAC. « Bien que les scénarios ne soient pas spécifiquement liés au conflit actuel, les planificateurs d'exercices cherchent à intégrer les circonstances géopolitiques récentes et les tactiques, techniques et procédures des acteurs de la cybermenace, afin que les équipes améliorent continuellement leurs capacités de réponse. »

Le FS-ISAC a réuni un groupe d'experts en planification de scénarios composé de sociétés membres, parmi lesquelles Mastercard et Santander, afin d'élaborer et de documenter le scénario du secteur des services financiers.

« En matière de cybersécurité, il faut éviter d'inventer quelque chose de nouveau en plein milieu d'une crise. C'est là toute la valeur des exercices transfrontaliers à grande échelle tels que les Locked Shields. Ils donnent aux secteurs public et privé l'occasion de tester, d'analyser et d'améliorer nos capacités de réponse dans un environnement réel », a déclaré Ron Green, responsable de la sécurité chez Mastercard. « Nous pouvons ainsi voir comment la collaboration et le partage d'informations peuvent nous aider à lutter plus efficacement contre les cybermenaces. Ensemble, nous sommes plus forts. »

« Locked Shields s'efforce continuellement de répondre aux besoins les plus pressants de nos nations en reproduisant les défis actuels auxquels sont confrontés les leaders du domaine cybernétique », a déclaré le colonel Jaak Tarien, directeur du CCDCOE, un centre de cyberdéfense affilié à l'OTAN. « Les partenariats, comme celui que nous avons établi avec le FS-ISAC, nous permettent d'inclure non seulement des éléments techniques mais aussi des éléments de prise de décision stratégique afin de mieux préparer le leadership national à une réponse à un incident de grande envergure. »

Locked Shields est le plus grand et le plus complexe exercice international de cyberdéfense à tir réel au monde. Il compte près de 2 000 participants de 32 pays, avec plus de 5 000 systèmes virtualisés soumis à plus de 8 000 attaques. Outre la sécurisation de systèmes informatiques complexes, les équipes participantes doivent également être efficaces dans le signalement des incidents, la prise de décisions stratégiques et la résolution des problèmes liés à la criminalistique, au droit, aux médias et aux opérations d'information.

Pour en savoir plus sur Locked Shields, consultez les actualités du CCDCOE.

Pour plus d'informations sur le programme d'exercice de FS-ISAC, cliquez ici.

