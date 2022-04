Translumina lance VIVO ISAR, son stent à revêtement sans polymère et à double élution de médicament (DDCS) sur les marchés internationaux





Le lancement d'une nouvelle technologie de stent avec des données d'innocuité et d'efficacité sur 10 ans donne un nouvel élan à la croissance mondiale de l'entreprise

NEW DELHI et HECHINGEN, Allemagne, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Translumina, un développeur et fabricant mondial de dispositifs médicaux cardiovasculaires innovants utilisés en cardiologie interventionnelle, annonce le lancement de VIVO ISAR, son stent à revêtement sans polymère et à double élution de médicament (DDCS) de dernière génération, sur différents marchés internationaux, dont l'Europe.

Translumina a toujours été synonyme d'innovation dans le domaine de la cardiologie d'intervention et l'annonce d'aujourd'hui renforce davantage son portefeuille cardiovasculaire mondial.

Plusieurs études ont prouvé que les polymères sont une substance pro-inflammatoire et peuvent provoquer une thrombose du stent. Les polymères ont cependant été nécessaires dans les SEM de la génération actuelle, car ils contrôlent la cinétique de libération du médicament en agissant comme un support pour la charge et la libération du médicament.

VIVO ISAR est la première technologie de stent coronaire sans polymère à double élution de médicament, qui réunit un stent avec un profil d'innocuité supérieur sans compromettre la cinétique de libération du médicament. VIVO ISAR est la première technologie qui utilise le Probucol, un médicament antioxydant et hypolipidémiant, comme support pour libérer le Sirolimus (un médicament anti-resténotique) et crée ainsi une plateforme SEM sans polymère avec une innocuité et une efficacité sans compromis.

En 2020, Translumina est devenue la seule entreprise au monde à publier des données de suivi à 10 ans sur le VIVO ISAR, son stent à revêtement sans polymère et à double élution de médicament (DDCS). Le Journal of the American College of Cardiology (JACC), qui figure parmi les meilleures publications dans le monde de la cardiologie, avec un facteur d'impact élevé selon les Journal Citation Reports, a publié les données de suivi de l'innocuité et de l'efficacité à 10 ans de VIVO ISAR.

« Le résultat à dix ans de VIVO ISAR est une percée majeure dans la technologie SEM, car il prouve que les polymères synthétiques peuvent être retirés d'un SEM sans compromettre son efficacité. L'excellent profil d'innocuité démontré dans l'étude de suivi à 10 ans est particulièrement remarquable, car il fournit une nouvelle technologie puissante pour le traitement de la maladie coronarienne complexe dans des sous-ensembles de patients à haut risque. Le potentiel de cette technologie SEM est grand : elle permet de raccourcir considérablement la durée de la bithérapie antiplaquettaire », a déclaré le Dr Adnan Kastrati, directeur du laboratoire de cathétérisme cardiaque du German Heart Center de Munich et investigateur principal de l'essai ISAR TEST 5, qui a comparé VIVO ISAR à Endeavour Resolute (Medtronic Inc USA).

Les patients atteints de diabète sucré représentent un défi particulier, car la maladie est associée à une manifestation plus diffuse et, par conséquent, à un résultat clinique sous-optimal après une intervention coronarienne percutanée.

En 2021, le Journal of American Heart Association a publié des données convaincantes sur l'efficacité et l'innocuité à 10 ans de VIVO ISAR dans un sous-groupe de patients diabétiques, soulignant son excellent profil d'efficacité et d'innocuité, avec une réduction de 30 % des infarctus par rapport à Endeavour Resolute. Translumina est devenue la première société au monde à réaliser le plus long suivi d'ECR avec son stent phare à double élution de médicament, qui apporte un nouvel espoir pour le sous-ensemble des diabétiques à haut risque.

Translumina a lancé VIVO ISAR en Italie et en Espagne et prévoit de le déployer sur plusieurs marchés en Europe, en Amérique latine et dans la région APAC au cours des prochains mois.

« Nous sommes très heureux de pouvoir fournir nos stents haut de gamme de haute qualité à nos clients du monde entier. Les cardiologues du monde entier ont maintenant le choix d'offrir un stent à élution de médicament éprouvé et plus sûr à leurs patients qui, autrement, obtiennent de moins bons résultats avec les SEM conventionnels, surtout dans le sous-groupe des diabétiques à haut risque », a déclaré Gurmit Singh Chugh, MD et cofondateur de Translumina.

En 2019, Everstone Capital a investi dans Translumina afin de renforcer davantage son pipeline de recherche et développement, de faire évoluer ses opérations de fabrication et d'étendre son empreinte mondiale pour transformer Translumina en une entreprise multinationale de premier plan dans le domaine des dispositifs médicaux.

« Nous sommes fiers que Translumina dirige le parcours mondial de création des normes les plus élevées de données cliniques qui permettent aux médecins de traiter les patients avec plus de confiance et de certitude », a déclaré le Dr Arjun Oberoi, directeur général, Everstone Capital.

À propos de Translumina

Translumina est un développeur et fabricant mondial de dispositifs médicaux cardiovasculaires innovants utilisés en cardiologie interventionnelle. Ses produits phares, YUKON® Choice PC, YUKON® Choice Flex, YUKON® Chrome PC et VIVO ISAR, représentent la troisième génération de stents à élution de médicaments.

