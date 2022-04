Xinhua Silk Road : Le pittoresque comté chinois de Deqing met en pratique le concept de développement écologique dans la construction d'un comté de jardins modernes et internationalisés





PÉKIN, 19 avril 2022 /PRNewswire/ -- Deqing, un magnifique comté situé dans la ville de Huzhou, dans la province côtière de Zhejiang, en Chine orientale, adhère à son concept de développement écologique en construisant un comté de jardins modernes et internationalisés.

Avec un paysage pittoresque à perte de vue, le comté de Deqing, qui fait partie du groupe de villes entourant le delta du fleuve Yangtze, a vu son industrie touristique locale, un moteur typique du développement vert, prospérer grâce à ses paysages naturels et à ses ressources culturelles abondantes.

Par exemple, la station touristique internationale de Mogan Mountain, développée autour du mont Mogan, est l'une des quatre stations balnéaires les plus connues de Chine et l'un des 45 endroits à visiter recommandés par le New York Times en 2012, et a généré 2,2 milliards de yuans en 2021.

Le centre de villégiature compte non seulement plusieurs centaines de bâtiments dans le style de ceux d'Europe central, dont le réputé château de Nus, mais aussi de nombreux hôtels de villégiature construits selon les normes internationales, ce qui a donné lieu au développement de plus de 600 gîtes touristiques caractéristiques.

Mis à part les milieux humides du mont Mogan et du lac Xiazhu, l'un des plus beaux milieux humides de Chine, de nombreux autres endroits pittoresques comme le village de Yucun, la ville d'information géographique et la vieille ville de Xinshi, sont graduellement devenus des zones panoramiques nationales de niveau 4A, enrichissant encore davantage son équipe de marques touristiques composée de montagnes célèbres, de zones humides et de villes anciennes.

À Deqing, l'agriculture intelligente contribue aussi beaucoup à son développement écologique en se transformant en un comté de jardins modernes. À l'heure actuelle, le comté, qui a également accueilli la première exposition Beautiful China Pastoral Expo en 2019, a construit une plateforme cloud pour l'agriculture intelligente, 11 zones de démonstration d'agriculture intelligente et plus de 4 000 sites de démonstration d'applications de l'Internet des objets dans le domaine agricole. Il a également reçu pour trois années consécutives le prix de l'évaluation avancée de l'agriculture numérique et du développement rural au niveau du comté.

Pour favoriser le développement internationalisé des industries locales, Deqing a cultivé un grand nombre de marques de culture sportive en plein air, comme le Land Rover Experience Center et le Discovery Extreme Theme Park, et a attiré près de 40 000 personnes qui ont assisté à The North Face 100, au marathon Bamboo Sea et aux événements hors route de Kailas.

En septembre, Deqing tiendra les 19e Jeux d'Asie de 2022 à Hangzhou, grâce auxquels le comté optimisera davantage sa gouvernance intelligente pour présenter au monde un comté de jardins modernes et internationalisés.

