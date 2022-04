ExaGrid nominé finaliste à l'édition 2022 des Storage Awards





ExaGrid®, l'unique solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé du marché, annonce aujourd'hui avoir été nominé dans 11 catégories pour la 19e édition annuelle des Storage Awards.

ExaGrid est finaliste dans les catégories suivantes:

Fournisseur de l'année en stockage de capacité

Programme de l'année d'associé de canaux

Société de l'année en protection des données

Fournisseur de l'année en matériel de sauvegarde pour entreprise

Fournisseur de l'année en stockage hybride

Fournisseurs de stockage immuable

Société de l'année en protection contre les rançongiciels

Société de l'année en stockage

Innovateurs de l'année en stockage

Société de l'année en optimisation des performances de stockage

Produit de l'année en stockage

Le vote pour déterminer le lauréat de chaque catégorie est en cours et se terminera le 30 mai 2022. Les vainqueurs de cette année seront annoncés à la cérémonie de remise des prix "The Storries XIX" qui se tiendra à Londres le 9 juin 2022.

"C'est pour nous un honneur d'être nominés dans tant de catégories au côté d'autres chefs de file sectoriels", déclare Bill Andrews, président et chef de la direction d'ExaGrid. "Nous sommes heureux que notre architecture de stockage de sauvegardes hiérarchisé avec la fonction de verrouillage temporaire de conservation (RTL) pour la reprise en cas de rançongiciel ait permis de placer ExaGrid dans de nouvelles catégories aux Storage Awards de cette année. Notre fonction RTL permet aux organisations d'effectuer une reprise à la suite d'une attaque par rançongiciel."

Le stockage hiérarchisé d'ExaGrid : conçu pour la sauvegarde

ExaGrid fournit sa solution de stockage de sauvegardes hiérarchisé avec une zone d'application sur cache de disque front end (le "Performance Tier"), qui écrit les données directement sur le disque pour garantir une vitesse de sauvegarde inégalée, et qui les restaure directement à partir du disque pour une vitesse de restauration et de redémarrage MV sans précédent. Les données conservées à long terme sont hiérarchisées sur un référentiel de données dédupliquées (le "Retention Tier"), pour réduire la quantité de stockage de rétention et donc les coûts afférents. Cette approche en deux niveaux assure la meilleure performance de sauvegarde et de restauration, avec l'efficience de stockage la plus rentable du secteur.

En outre, ExaGrid fournit une architecture expansive dans laquelle les dispositifs sont ajoutés au fur et à mesure que les données augmentent. Chaque dispositif comprend un processeur, des ports mémoire et réseau, de façon à ce que toutes les ressources requises restent disponibles pour maintenir une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe. L'approche de stockage expansif élimine les mises à jour coûteuses, et permet de combiner des dispositifs de tailles et modèles différents au sein du même système expansif, ce qui élimine l'obsolescence des produits, tout en protégeant, initialement et sur la durée, les investissements TI.

À propos d'ExaGrid

ExaGrid fournit un stockage de sauvegarde hiérarchisé avec une zone d'application unique sur cache de disque, un référentiel de conservation à long terme et une architecture expansive. La zone d'application d'ExaGrid offre les vitesses les plus rapides pour les sauvegardes et les restaurations et permet des récupérations de machines virtuelles instantanées. Le référentiel de conservation offre le coût le plus bas pour la conservation à long terme. L'architecture expansive d'ExaGrid intègre des dispositifs complets et garantit une fenêtre de sauvegarde à longueur fixe à mesure que le volume de données augmente, éliminant ainsi la nécessité de coûteuses mises à niveau et l'obsolescence des produits. ExaGrid offre la seule approche de stockage de sauvegardes à deux niveaux avec un niveau non exposé au réseau, des suppressions retardées et des objets immuables pour la récupération après une attaque par rançongiciel.

ExaGrid dispose d'ingénieurs système de (pré)ventes physiques dans les pays suivants: Argentine, Australie, Benelux, Brésil, Canada, Chili, CEI, Colombie, République tchèque, France, Allemagne, Hong Kong, péninsule ibérique, Israël, Japon, Mexique, pays nordiques, Pologne, Arabie saoudite, Singapour, Afrique du Sud, Corée du Sud, Turquie, Émirats arabes unis, Royaume-Uni, États-Unis, et d'autres régions.

Retrouvez-nous sur exagrid.com ou rejoignez-nous sur LinkedIn. Découvrez ce que nos clients disent au sujet de leurs propres expériences avec ExaGrid et pourquoi leurs sauvegardes prennent beaucoup moins de temps qu'avant dans nos témoignages de satisfaction.

ExaGrid est une marque déposée d'ExaGrid Systems, Inc. Toutes les autres marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

