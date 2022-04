Q4 Inc. annonce le changement de son directeur financier





Q4 Inc. (TSX : QFOR), une plateforme de communication leader sur les marchés financiers, a annoncé aujourd'hui que son directeur financier, Ryan Levenberg, démissionnera de son poste le 31 mai 2022. La société est redevable à M. Levenberg pour ses 7 années et quelque de leadership portant sur les financements, les acquisitions et la récente introduction en bourse de la société.

Q4 est heureuse d'annoncer que Donna de Winter, directrice de l'exploitation de Q4 depuis janvier 2019, ayant à son actif plus de 20 ans de leadership financier dans le secteur des technologies, assumera la fonction de directrice financière par intérim. Avant de rejoindre Q4, Mme de Winter a occupé la fonction de directrice financière de Vision Critical (actuellement Alida) et de directrice financière de Varicent, où elle a dirigé la vente de la société à IBM. En outre, Mme de Winter est membre du conseil d'administration de Tealbook, une société technologique basée à Toronto.

« Ryan a été un partenaire infatigable pendant toute la période incroyable de croissance et de transformation que Q4 a connue au cours des 7 dernières années, et qui a abouti à notre introduction en bourse », a déclaré le CEO et fondateur, Darrell Heaps. « Nous remercions Ryan pour ses importantes contributions et lui souhaitons un franc succès. Nous nous réjouissons de pouvoir bénéficier de la grande expérience de Donna en tant que leader du secteur financier pour des sociétés privées et cotées en bourse, et poursuivrons ainsi notre mission visant à devenir la plus grande plateforme de communication des marchés de capitaux au monde ».

À propos de Q4 Inc.

Q4 Inc. (TSX : QFOR) est une plateforme de communication leader sur les marchés des capitaux qui permet de transformer la prise de décision des sociétés cotées en bourse, des investisseurs et des banques d'investissement pour se connaître, entrer en contact et s'engager efficacement les uns avec les autres. La plateforme technologique de bout en bout Q4 facilite les interactions sur les marchés des capitaux grâce à ses produits de sites Web de relations avec les investisseurs, ses solutions d'événements virtuels, sa gestion des relations avec les marchés des capitaux et ses outils d'analyse des actionnaires et des marchés. La société est un partenaire digne de confiance pour plus de 2 650 entreprises cotées en bourse dans le monde, un grand nombre d'entre elles représentant les marques les plus respectées au monde. Q4 est basée à Toronto, avec des bureaux à New York et à Londres. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site Web q4inc.com

