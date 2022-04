/R E P R I S E -- Avis aux médias - Le ministre Mendicino expliquera comment le budget fédéral 2022 rendra les soins dentaires plus accessibles aux familles de White Rock et à travers la C.-B./





WHITE ROCK, BC, le 18 avril 2022 /CNW/ - L'honorable Marco Mendicino, ministre de la Sécurité publique, expliquera comment le budget fédéral 2022 contribuera à rendre la vie plus abordable et à rendre les soins dentaires plus accessibles aux familles de la Colombie-Britannique.

Il sera accompagné de David Young, chef de la direction de Sources Community Resource Centres et de dentistes bénévoles.

Après le point de presse, le ministre Mendicino répondra aux questions des médias.

Date

Mardi 19 avril 2022

Heure

10 h 30 (HAP)

Lieu

Sources Community Resource Centres

882, rue Maples

White Rock (Colombie-Britannique)

Les représentants des médias qui souhaitent assister à l'événement doivent arriver au moins 15 minutes à l'avance pour s'inscrire et pour présenter une carte d'identité avec photo ainsi que leur accréditation.

Les médias et les invités sont priés de respecter les directives locales en matière de distance physique. Les participants devront communiquer leur nom et leur numéro de téléphone pour une éventuelle recherche de contact. Le port d'un masque est obligatoire, surtout s'il n'est pas possible de maintenir une distance physique.

Les protocoles de santé publique sont en vigueur : veuillez rester à la maison si vous présentez l'un des symptômes énumérés ici : Ministère de la santé - Province de la Colombie-Britannique, COVID-19 (en anglais seulement) pratiquez le lavage des mains et d'autres mesures d'hygiène, ainsi que l'éloignement physique.

SOURCE Sécurité publique et Protection civile Canada

Communiqué envoyé le 18 avril 2022 à 21:00 et diffusé par :