Le marché industriel total de Jinan en Chine a dépassé les 800 milliards de yuans





JINAN, Chine, 18 avril 2022 /PRNewswire/ -- En 2021, les entreprises industrielles dépassant la taille désignée à Jinan, la capitale de la province du Shandong, ont enregistré une augmentation de 10 % de leur chiffre d'affaires annuel, atteignant un total de 833,6 milliards de yuans et se fixant ainsi au-delà des 800 milliards pour la première fois.

Jinan est une ville industrielle clé avec une culture industrielle épaisse et une base industrielle forte. Ces dernières années, Jinan a mis en oeuvre la stratégie de développement d'une ville industrielle forte. En prenant l'initiative dans la construction d'une ville forte avec une économie intelligente et pionnière en matière de numérique en Chine, Jinan n'a ménagé aucun effort pour promouvoir la croissance soutenue de l'industrie et libérer son potentiel. Dans le processus de développement de haute qualité, Jinan a toujours pris l'innovation comme premier moteur de développement, a adhéré au développement vert et à faible émission de carbone, et a continuellement élargi l'espace de marché des applications de neutralisation du carbone. À l'heure actuelle, Jinan a attiré des entreprises à objectif « double carbone » du monde entier pour innover, créer des entreprises ou rechercher la coopération. Les données montrent que l'indice global d'innovation scientifique et technologique de Jinan se classe au premier rang dans la province du Shandong depuis quatre ans, avec plus de 4 000 entreprises de haute technologie. La ville a formé quatre cercles écologiques d'innovation, y compris l'Institut Shandong de l'industrie et de la recherche, et prévoit dans une prochaine étape de construire la « Qilu Science City ».

Ensuite, Jinan accélérera la construction de projets clés tels que la Shandong Heavy Industry Green Intelligent Manufacturing Industry City et de nouveaux véhicules énergétiques, en plus de cultiver activement de nouveaux points de croissance et de promouvoir le développement de haute qualité des pôles de fabrication.

