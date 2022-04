L'Arabie saoudite convertit son dépôt de 300 millions de dollars à la Banque centrale de Mauritanie en un prêt bonifié





NOUAKCHOTT, Mauritanie, 18 avril 2022 /PRNewswire/ -- Le Royaume d'Arabie saoudite, dans le cadre de l'application des directives du Gardien des Deux Saintes Mosquées, le Roi Salman Bin Abdulaziz Al Saud, et de SAR le prince héritier, a converti son dépôt de 300 millions de dollars à la Banque centrale de Mauritanie en prêt bonifié, dans le cadre des efforts continus du Royaume et de son rôle de leader pour soutenir le développement et l'économie des États arabes et islamiques.

Cette initiative s'inscrit dans le prolongement du soutien continu du Royaume au peuple et au gouvernement de la République islamique de Mauritanie, pour pousser la roue de la croissance économique et mettre en oeuvre des projets de développement dans des secteurs vitaux. Le soutien vise à contribuer à la promotion d'une croissance économique inclusive et durable, en plus d'ouvrir de nouveaux canaux de financement d'organisations financières régionales et internationales.

