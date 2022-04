INVITATION AUX MÉDIAS - La présidente de la CSN ouvre le premier des 13 congrès régionaux





SAINT-SAUVEUR, QC, le 18 avril 2022 /CNW Telbec/ - La présidente de la CSN, Caroline Senneville, prendra la parole mardi en début d'après-midi, à l'ouverture du Congrès du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL), le premier d'une série de 13 congrès régionaux qui se tiendront ce printemps à travers la province.

QUI : Caroline Senneville



présidente de la Confédération des syndicats nationaux (CSN)







QUOI : Ouverture du 31e congrès



du Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL)







QUAND : Le mardi 19 avril 2022, à 13 h







OÙ : Manoir Saint-Sauveur



246, chemin du Lac Millette

Saint-Sauveur (Québec) J0R 1R3

Après avoir souligné les avancées syndicales des trois dernières années dans la région, la présidente fera le point sur les prochaines élections provinciales et les négociations pour le renouvellement des conventions collectives dans le secteur public. Ouvert aux journalistes, le congrès se terminera vendredi prochain avec l'élection du nouvel exécutif du CCSNL.

À propos

Fondé il y a plus de 50 ans, le Conseil central des syndicats nationaux des Laurentides (CCSNL) regroupe 85 syndicats CSN de la région qui comptent 19?300 membres. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) rassemble 325?000 membres issus de 1600 syndicats et réunis dans huit fédérations et 13 conseils centraux. Fondée il y a plus d'un siècle, la première centrale syndicale de l'histoire du Québec oeuvre pour une société solidaire, démocratique, équitable et durable.

