TELUS lance la campagne « Achetez un téléphone. Nous planterons un arbre » pour atteindre son objectif d'un million d'arbres plantés

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 18 avr. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin de marquer le Jour de la Terre, TELUS invite la population canadienne à l'aider à atteindre son objectif : planter son millionième arbre cette année. Du 18 avril au 1er mai, en collaboration avec Arbres Canada, TELUS plantera un arbre pour chaque client de TELUS, Koodo et Public Mobile qui achète en ligne un téléphone remis en marché certifié. Les consommateurs sont de plus en plus conscients de leur incidence sur l'environnement, et les appareils d'occasion certifiés constituent une façon économique et écologique de prolonger la durée de vie des appareils et éviter qu'ils finissent dans un site d'enfouissement. À ce jour, TELUS a planté plus de 800 000 arbres, et lorsqu'elle aura mis en terre son millionième arbre plus tard cette année, l'entreprise aura planté l'équivalent de 8 000 hectares de forêt, soit plus de 40 fois la superficie du parc du Mont-Royal, à Montréal. La campagne Achetez un téléphone. Nous planterons un arbre, nous plantons s'inscrit dans l'engagement de TELUS de réduire son empreinte carbone et de devenir une entreprise zéro déchet et carboneutre d'ici 2030, un engagement qui a valu à l'entreprise une place parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada pour la deuxième année consécutive.

« La protection de l'environnement est l'un des piliers de l'engagement de TELUS envers sa vocation sociale : bâtir des collectivités plus fortes et plus saines, rappelle Geoff Pegg, chef de l'équipe Durabilité à TELUS. Cette année, nous sommes en voie de planter notre millionième arbre en partenariat avec Arbres Canada. Ce jalon s'inscrit dans l'approche globale de TELUS en matière de lutte contre les changements climatiques et de réduction des gaz à effet de serre. Il s'inscrit aussi dans notre stratégie d'entreprise quant à la réduction de l'utilisation de papier et d'emballages grâce à la facturation électronique, au marketing numérique et à l'optimisation de l'emballage. Du 18 avril au 1er mai, nous invitons la population canadienne à contribuer au reboisement et à souligner le Jour de la Terre en se procurant en ligne un appareil remis en marché certifié. Ensemble, nous pouvons protéger notre planète pour les générations à venir. »

Plus tôt ce mois-ci, TELUS publiait son Rapport sur la durabilité 2021 , dans lequel figurent ses stratégies et priorités environnementales, sociales et de gouvernance, y compris l'objectif ambitieux d'utiliser une énergie entièrement tirée de sources renouvelables d'ici 2025. Ses pratiques commerciales durables sont :



Réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) de 41 pour cent depuis 2010

Recyclage de 3,5 millions de téléphones mobiles depuis 2005

Production et achat de 138 651 mégawattheures d'énergie renouvelable depuis 2010

Recyclage de plus de 1 200 tonnes métriques de déchets électroniques (p. ex. des modems) et de 1 308 tonnes métriques de poteaux de téléphone en 2021

Récupération de plus de 200 000 appareils usagés en 2021 par l'intermédiaire des programmes Option retour et Gagnez à retourner, et vente de plus de 122 000 appareils remis en marché certifiés.





En plus de se classer parmi les 100 employeurs les plus écoresponsables au Canada, TELUS est la seule entreprise de télécommunication figurant au palmarès des 100 sociétés les mieux gérées au monde du Wall Street Journal , se classe pour la vingt et unième année consécutive au premier rang des entreprises nord-américaines du secteur des télécommunications pour ce qui est du rendement environnemental, social et de gouvernance (ESG) selon l'indice nord-américain Dow Jones , a reçu le sceau Terra Carta pour son statut de chef de file de la transition énergétique liée aux changements climatiques, figure au huitième rang du palmarès des 100 meilleures entreprises sur le plan de la durabilité du magazine Sustainability et a été reconnue par Corporate Knights comme l'un des chefs de file mondiaux en matière de durabilité dans le classement des 100 entreprises les plus durables et comme l'une des 50 meilleures entreprises citoyennes au Canada en 2021.

Motivée par sa vocation, TELUS contribue au changement partout sur la planète. La campagne Achetez un téléphone. Nous planterons un arbre constitue pour TELUS un autre moyen d'exploiter la puissance de la technologie pour rendre le monde meilleur. Pour en savoir plus, visitez telus.com/CPO . Pour en apprendre davantage sur l'engagement de TELUS à bâtir un futur durable, visitez telus.com/durabilite .

